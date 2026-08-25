Η διεθνής κοινότητα βρίσκεται αντιμέτωπη με μια πρωτοφανή ηθική πρόκληση, καθώς η τεχνολογία επιτρέπει πλέον σε μηχανές να επιλέγουν και να πλήττουν ανθρώπινους στόχους χωρίς άμεση ανθρώπινη παρέμβαση.

Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες, και η πρόεδρος της Διεθνούς Επιτροπής του Ερυθρού Σταυρού, Μιριάνα Σπόλιαριτς, απευθύνουν δραματική έκκληση για την άμεση έναρξη διαπραγματεύσεων. Στην κοινή τους τοποθέτηση προειδοποιούν ότι ο κόσμος βρίσκεται επικίνδυνα κοντά στην υπέρβαση μιας θεμελιώδους κόκκινης γραμμής, την ώρα που το ισχύον ρυθμιστικό πλαίσιο αδυνατεί να παρακολουθήσει την ταχύτητα της τεχνολογικής προόδου.

Η παρέμβαση των δύο αξιωματούχων υπογραμμίζει την ανάγκη να μετατοπιστεί ο διάλογος από τις γενικές διακηρύξεις σε έναν νομικά δεσμευτικό μηχανισμό με σαφείς απαγορεύσεις. Αν και οι συζητήσεις διαρκούν πάνω από μία δεκαετία χωρίς ουσιαστικό αποτέλεσμα, η αυξανόμενη ενσωμάτωση της Τεχνητής Νοημοσύνης στις στρατιωτικές επιχειρήσεις καθιστά την κατάσταση οριακή.

Η απουσία ανθρώπινου ελέγχου εγκυμονεί σοβαρούς κινδύνους απρόβλεπτης συμπεριφοράς σε περίπλοκα πεδία μάχης, όπου η διάκριση μεταξύ μαχητών και αμάχων είναι δυσδιάκριτη, ενώ παράλληλα δημιουργεί ένα επικίνδυνο κενό λογοδοσίας για το ποιος φέρει την ευθύνη σε περίπτωση θανατηφόρου λάθους.

Αν και τα πλήρως αυτόνομα συστήματα περιορίζονται μέχρι στιγμής κυρίως σε αμυντικές εφαρμογές, όπως η αντιπυραυλική προστασία πολεμικών πλοίων, η διεύρυνση των ημιαυτόνομων τεχνολογιών σε σύγχρονες ένοπλες συρράξεις εντείνει την ανησυχία.

Με φόντο τις επερχόμενες συναντήσεις και την κρίσιμη διάσκεψη του Νοεμβρίου στη Γενεύη, ασκούνται πλέον έντονες πιέσεις στα κράτη να θεσπίσουν αυστηρούς κανόνες, πριν οι εξελίξεις στο πεδίο της τεχνολογίας καταστήσουν οποιονδήποτε θεσμικό έλεγχο ανεφάρμοστο.