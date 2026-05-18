Νέα έκθεση-σοκ της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα καλεί το Ισραήλ να λάβει άμεσα μέτρα για την πρόληψη «πράξεων γενοκτονίας» στη Γάζα, ενώ κάνει λόγο για σαφείς ενδείξεις «εθνοκάθαρσης» και αναγκαστικού εκτοπισμού, τόσο στον θύλακα όσο και στη Δυτική Όχθη. Ο Ύπατος Αρμοστής Φόλκερ Τουρκ υπογραμμίζει ότι οι ισραηλινές στρατιωτικές επιχειρήσεις συνιστούν κατάφωρη παραβίαση του Διεθνούς Δικαίου και προσομοιάζουν με εγκλήματα πολέμου, έχοντας κοστίσει τη ζωή σε πάνω από 72.000 ανθρώπους στη Γάζα, με συστηματικά πλήγματα κατά νοσοκομείων, αμάχων και ανθρωπιστικών οργανώσεων.

Στη Δυτική Όχθη, ο εξαναγκαστικός εκτοπισμός και η επέκταση των εποικισμών έχουν λάβει πρωτοφανείς διαστάσεις, με τον ΟΗΕ να καταγγέλλει μια συντονισμένη πρακτική μείωσης του παλαιστινιακού πληθυσμού.

Παράλληλα, η έκθεση —που καλύπτει την περίοδο από την πολύνεκρη επίθεση της Χαμάς στις 7 Οκτωβρίου 2023, (με 1.221 νεκρούς), έως τον Μάιο του 2025— καταδικάζει απερίφραστα τις σοβαρές παραβιάσεις, τα βασανιστήρια και τις σεξουαλικές επιθέσεις που υπέστησαν οι όμηροι από παλαιστινιακές ένοπλες οργανώσεις.

Από την πλευρά του, το Ισραήλ απορρίπτει κατηγορηματικά τις κατηγορίες περί γενοκτονίας, χαρακτηρίζοντάς τις ψευδείς και αντισημιτικές.