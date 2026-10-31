Την έντονη αντίδραση του Ύπατου Αρμοστή του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα, Φόλκερ Τουρκ, προκάλεσε ο τερματισμός της λειτουργίας της Novaya Gazeta. Το κλείσιμο της ιστορικής εφημερίδας, η οποία αποτελούσε ένα από τα τελευταία προπύργια του ανεξάρτητου Τύπου στη Ρωσία και είχε εναντιωθεί ανοιχτά στον πόλεμο στην Ουκρανία, προκάλεσε την ανησυχία και τη θλίψη του διεθνούς οργανισμού.

Σε επίσημη δήλωσή του, ο κ. Τουρκ τόνισε: «Ανησυχώ βαθύτατα και λυπάμαι μετά την ανακοίνωση που έκανε η εφημερίδα Νόβαγια Γκαζέτα, έγκριτη και εμφατικά ανεξάρτητη, σύμφωνα με την οποία αναγκάζεται να κλείσει, κάτι που συνιστά ένα νέο σκληρό, καταστροφικό πλήγμα για τα ανεξάρτητα μέσα ενημέρωσης που εξακολουθούν να υπάρχουν στη Ρωσική Ομοσπονδία».

Αναφερόμενος στο ασφυκτικό περιβάλλον εντός της Ρωσίας, ο Ύπατος Αρμοστής κατήγγειλε τη ραγδαία επιδείνωση της ελευθερίας του Τύπου: «Η ανεξάρτητη δημοσιογραφία σε αυτή τη χώρα αντιμετωπίζει εδώ και πολλά χρόνια αυξανόμενους περιορισμούς και πιέσεις, ωστόσο αυτοί εντάθηκαν σημαντικά μετά τη μεγάλης κλίμακας εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, υπό τη μορφή μιας ολοένα και πιο περιοριστικής νομοθεσίας, αυστηρότερων κρατικών ελέγχων, όπως και παρενόχλησης και δίωξης δημοσιογράφων».

Παράλληλα, απηύθυνε αυστηρή έκκληση προς τη Μόσχα «να σταματήσουν να εφαρμόζουν μέτρα που εμποδίζουν την κάλυψη από τα μέσα ενημέρωσης σοβαρών θεμάτων που προκαλούν θεμιτά το δημόσιο ενδιαφέρον και να επιτρέπουν την ελεύθερη και ανεμπόδιστη συζήτηση, που να αντικατοπτρίζει την πλήρη ποικιλομορφία απόψεων, κυρίως στα μέσα ενημέρωσης και στον δημόσιο χώρο, σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα».

Κλείνοντας, ο Φόλκερ Τουρκ εξήρε τη θυσία των ανθρώπων της εφημερίδας, υπογραμμίζοντας: «Κατά τη διάρκεια της ιστορίας της, η Novaya Gazeta και οι δημοσιογράφοι της προσέφεραν μια εξαιρετική συμβολή στην ανεξάρτητη δημοσιογραφία και στην υπεράσπιση των ανθρωπίνων δικαιωμάτων, συχνά με μεγάλο προσωπικό κίνδυνο».

Αξίζει να σημειωθεί ότι το τίμημα που πλήρωσε η Novaya Gazeta για την ανεξαρτησία της υπήρξε βαρύτατο, καθώς έξι δημοσιογράφοι και συνεργάτες της έχουν δολοφονηθεί. Ανάμεσά τους και η εμβληματική Άννα Πολιτκόφσκαγια, η οποία εκτελέστηκε το 2006 στη Μόσχα, έχοντας προηγουμένως αναδείξει τα εγκλήματα πολέμου στην Τσετσενία.