Kατεπείγουσα συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας υπό το θέμα “Απειλές κατά της διεθνούς Eιρήνης και Aσφάλειας” έλαβε χώρα στην έδρα του ΟΗΕ, με επίκεντρο την αναγνώριση από το Ισραήλ της βόρειας περιοχής της Σομαλίας, της αυτοαποκαλούμενης “Σομαλιλάνδης”, ως ανεξάρτητο κυρίαρχο κράτος.

Η συνεδρίαση ζητήθηκε από την ομάδα A3+, δηλαδή τα τρία αφρικανικά μέλη του Συμβουλίου (επί του παρόντος Αλγερία, Σιέρα Λεόνε και Σομαλία) και υποστηρίχθηκε από την Κίνα, το Πακιστάν και τη Ρωσία. Ο Βοηθός Γενικός Γραμματέας Χάλεντ Κιάρι ενημέρωσε τα μέλη του Συμβουλίου για τα ζητήματα ασφαλείας που απορρέουν από αυτήν την εξέλιξη.

Ο κ. Κιάρι ανέφερε μεταξύ άλλων ότι το ΣΑ του ΟΗΕ έχει επανειλημμένα επιβεβαιώσει την κυριαρχία και εδαφική ακεραιότητα της Σομαλίας και κάλεσε τη τελευταία και τη “Σομαλιλάνδη” σε ειρηνικό, εποικοδομητικό διάλογο, ιδίως βάσει του Ανακοινωθέντος του Τζιμπουτί του 2023, ζητώντας αποφυγή ενεργειών που θα μπορούσαν να οδηγήσουν σε περαιτέρω κλιμάκωση.

Η Αναπληρώτρια Μόνιμη Αντιπρόσωπος των ΗΠΑ Τάμι Μπρους ανέφερε ότι “συνεδριάσεις όπως η σημερινή αποσπούν την προσοχή από τη σοβαρή εργασία που απαιτείται για την αντιμετώπιση ζητημάτων διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, τόσο στη Μέση Ανατολή όσο και στο Κέρας της Αφρικής”.

“Το Ισραήλ έχει το ίδιο δικαίωμα να διεξάγει διπλωματικές σχέσεις όπως και κάθε άλλο κυρίαρχο κράτος” τόνισε.

Η κ. Μπρoυς επισήμανε ότι νωρίτερα φέτος, αρκετές χώρες, συμπεριλαμβανομένων και μελών του Συμβουλίου, έλαβαν μονομερή απόφαση να αναγνωρίσουν “ένα ανύπαρκτο παλαιστινιακό κράτος και δεν ζητήθηκε καμία κατεπείγουσα συνεδρίαση για να εκφράσει το Συμβούλιο την αγανάκτησή του”.

“Τα επίμονα δύο μέτρα και δύο σταθμά του Συμβουλίου και η εσφαλμένη του προσήλωση αποσπούν από την αποστολή του να διατηρεί τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια” τόνισε.

Σε ό,τι αφορά τη “Σομαλιλάνδη”, η κ. Μπρους ανέφερε ότι οι ΗΠΑ “δεν έχουν καμία ανακοίνωση να κάνουν σχετικά με την αναγνώριση της Σομαλιλάνδης και δεν έχει υπάρξει καμία αλλαγή στην αμερικανική πολιτική”.

Το Ην. Βασίλειο δήλωσε ότι επαναβεβαιώνει την υποστήριξη του στην κυριαρχία, εδαφική ακεραιότητα και την πολιτική ανεξαρτησία και ενότητα της Σομαλίας.

“Το Ην. Βασίλειο δεν αναγνωρίζει την ανεξαρτησία της Σομαλιλάνδης” τόνισε ο Βρετανός Μόνιμος Αντιπρόσωπος Τζέιμς Καριούκι.

Ισραήλ: Αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα

Ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος στον ΟΗΕ πρέσβυς Ντάνι Ντανόν δήλωσε ότι «δεν πρόκειται για ζήτημα διεθνούς ασφάλειας, αλλά για δύο μέτρα και δύο σταθμά”.

“Όταν χώρες στον ΟΗΕ αναγνωρίζουν μονομερώς ένα παλαιστινιακό κράτος, το θέμα γίνεται αποδεκτό χωρίς συζήτηση και χωρίς αντίρρηση. Όταν το Ισραήλ ασκεί τις κυριαρχικές του εξουσίες και ενεργεί σύμφωνα με το διεθνές δίκαιο, το Συμβούλιο Ασφαλείας συγκαλεί κατεπείγουσα συνεδρίαση. Αυτό καταδεικνύει τη μεροληψία και την υποκρισία ορισμένων μελών του Συμβουλίου” τόνισε.

Σύμφωνα με την Μόνιμη Αντιπροσωπεία του Ισραήλ στον ΟΗΕ “η αναγνώριση της Σομαλιλάνδης από το Ισραήλ αντικατοπτρίζει μια πραγματικότητα που υφίσταται εδώ και περισσότερες από τρεις δεκαετίες, και έγινε στο πλαίσιο των κυριαρχικών εξουσιών του Κράτους του Ισραήλ”.

Η θέση της Ελλάδας

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της στο Συμβούλιο εξέφρασε την έντονη ανησυχία της Ελλάδας για αυτή την εξέλιξη και τόνισε την ανάγκη σεβασμού της Ενότητας, της Κυριαρχίας και της Εδαφικής Ακεραιότητας, καθώς και της πολιτικής ανεξαρτησίας του Κράτους, σύμφωνα με τον Χάρτη του ΟΗΕ και τον Καταστατικό Χάρτη της Αφρικανικής Ένωσης.

“Επαναβεβαιώνουμε τη σημασία του πλήρους σεβασμού της ενότητας, κυριαρχίας, εδαφικής ακεραιότητας και πολιτικής ανεξαρτησίας της Σομαλίας” ανέφερε η κ. Μπαλτά και πρόσθεσε ότι “η υποστήριξη σε αποσχιστικές οντότητες εντός της Σομαλίας, η οποία θα μπορούσε να αποσταθεροποιήσει τη χώρα και να ανατρέψει τις επίπονα κερδισμένες επιτυχίες στην καταπολέμηση της τρομοκρατίας, είναι απαράδεκτη και υπονομεύει τις τρέχουσες προσπάθειες για ειρηνική επίλυση της σύγκρουσης”.

Επεσήμανε, επίσης, ότι η Αποστολή του ΟΗΕ στη Σομαλία UNTMIS βρίσκεται σε κρίσιμη φάση, και ότι πρωτοβουλίες, που προκαλούν “αχρείαστη πολιτική αναταραχή σε μια χώρα που έχει σημειώσει απτά αποτελέσματα στα πολιτικά, τα στρατιωτικά και στα ανθρωπιστικά πεδία”, αντιβαίνουν στις προσπάθειες αυτές και “εγκυμονούν κινδύνους για τη σταθερότητα της περιοχής”.

Κλείνοντας, η κ. Μπαλτά υπογράμμισε ότι η κρίση μπορεί να αντιμετωπιστεί μόνο “μόνο μέσω διαλόγου —και μέσω— της νόμιμης και διεθνώς αναγνωρισμένης Ομοσπονδιακής Κυβέρνησης της Σομαλίας σε πλήρη συμμόρφωση με το διεθνές δίκαιο και τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών”.