Δριμεία κριτική κατά της εξωτερικής πολιτικής της Ουάσιγκτον στη Μέση Ανατολή εξαπέλυσε η Κίνα. Πιο συγκεκριμένα κατά τη διάρκεια της συνεδρίασης του Συμβουλίου Ασφαλείας, η οποία επικεντρώθηκε στις εξελίξεις γύρω από τη δράση των ανταρτών Χούθι της Υεμένης, ο εκπρόσωπος του Πεκίνου κατηγόρησε ευθέως την αμερικανική πλευρά ότι οι στρατιωτικές της επιλογές και η τροπή των συγκρούσεων με το Ιράν έχουν οδηγήσει την ευρύτερη περιοχή σε εξαιρετικά οριακό και επικίνδυνο σημείο.

Ο αναπληρωτής μόνιμος αντιπρόσωπος της Κίνας στον Οργανισμό, Σουν Λέι, υπογράμμισε κατά την παρέμβασή του ότι οι Ηνωμένες Πολιτείες φέρουν ξεκάθαρη και αδιαμφισβήτητη ευθύνη για τη σημερινή κατάσταση ασφαλείας τόσο στην Υεμένη όσο και στη θαλάσσια ζώνη της Ερυθράς Θάλασσας.

Η τοποθέτηση αυτή αντανακλά τη βαθύτερη διάσταση απόψεων μεταξύ των μεγάλων δυνάμεων εντός του ΟΗΕ σχετικά με τη διαχείριση των περιφερειακών κρίσεων, τη στιγμή που οι διεθνείς μεταφορές και η σταθερότητα στη Μέση Ανατολή εξακολουθούν να δοκιμάζονται από τις συνεχιζόμενες στρατιωτικές επιχειρήσεις.

«Οι ΗΠΑ εμποδίζουν τις προσπάθειες του Συμβουλίου να μπει ένα τέλος στις εχθροπραξίες, να προστατευτεί ο πληθυσμός της Γάζας και να αποτραπεί η επιδείνωση των εντάσεων» στην περιοχή, υπογράμμισε.

«Χωρίς την εξουσιοδότηση του Συμβουλίου Ασφαλείας και ενώ οι διαπραγματεύσεις ήταν σε εξέλιξη ανάμεσα στις ΗΠΑ και το Ιράν, οι ΗΠΑ εξαπέλυσαν στρατιωτικά πλήγματα εναντίον του Ιράν, οδηγώντας για μία ακόμη φορά την περιοχή σε έναν επικίνδυνο γκρεμό», κατήγγειλε ο διπλωμάτης.

Με την παρέμβασή του, ο Σουν Λέι αντέδρασε στην απόδοση ευθυνών στη χώρα του από τον πρεσβευτή των ΗΠΑ στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς, που είχε μόλις κατηγορήσει την Κίνα πως παραβίασε το εμπάργκο στα όπλα, που έχει επιβληθεί στους Χούθι.

«Κράτη όπως το Ιράν και, σε κάποιο βαθμό, κινεζικές επιχειρήσεις και οντότητες, παραβίασαν το ψήφισμα 2216 χωρίς να έχουν υπάρξει πραγματικές συνέπειες», δήλωσε ο Γουόλτς.

Το ψήφισμα 2216 που ενέκρινε το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ το 2015 αξιώνει οι Χούθι να σταματήσουν τις εχθροπραξίες και να αποσυρθούν από τα εδάφη που έχουν καταλάβει στην Υεμένη. Επιβάλλει ένα εμπάργκο στοχευμένο στα όπλα σε βάρος της οργάνωσης και των συμμάχων της, όπως και ατομικές κυρώσεις (πάγωμα περιουσιακών στοιχείων και απαγόρευση ταξιδιών).

Στο πλαίσιο μιας λεκτικής αντιπαράθεσης ανάμεσα στους δύο άνδρες, ο Κινέζος αντιπρόσωπος εκτίμησε ακόμη ότι «οι Ηνωμένες Πολιτείες θα έπρεπε να αναλογιστούν τις δικές τους πράξεις», αντί να «προσπαθούν να συκοφαντούν άλλες χώρες και να τους επιρρίπτουν την ευθύνη».