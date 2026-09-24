Κορυφαία στελέχη του κλάδου της Τεχνητής Νοημοσύνης (ΤΝ) υπογράμμισαν σήμερα σε ειδική συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ πως απαιτείται αυξημένη επαγρύπνηση, με τον διευθύνοντα σύμβουλο της Anthropic Ντάριο Αμοντέι να δεσμεύεται μονομερώς ότι θα επιβραδύνει την ανάπτυξή της.

Η τρέχουσα πρόοδος της Τεχνητής Νοημοσύνης «απαιτεί τεράστια προσοχή», προειδοποίησε ο επικεφαλής της OpenAI Σαμ Άλτμαν, ο οποίος προσκλήθηκε μαζί με τους ομολόγους του από την Anthropic και την Hugging Face στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προκειμένου να παρουσιάσουν την πορεία ανάπτυξης αυτής της τεχνολογίας και τους κινδύνους που ελλοχεύουν.

«Καθώς η διαδικασία (ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης) αυτοματοποιείται όλο και περισσότερο», είπε ο Άλτμαν, «ο ρυθμός βελτίωσης της Τεχνητής Νοημοσύνης θα μπορούσε να επιταχυνθεί ραγδαία».

Η συνεδρίαση του Συμβουλίου Ασφαλείας, κατόπιν πρωτοβουλίας της Γαλλίας, εντάσσεται στο πλαίσιο αυξανόμενης ανησυχίας σχετικά με την πορεία της τεχνητής νοημοσύνης.

Από τις αρχές του καλοκαιριού, η OpenAI και η Anthropic ανέφεραν περιστατικά που σχετίζονται με προηγμένα μοντέλα τους, τα οποία απέκλιναν από τους στόχους που είχαν θέσει οι δημιουργοί τους, εξαπάτησαν και προσπάθησαν να αποκρύψουν τις ενέργειές τους.

Στο πιο σοβαρό περιστατικό, δύο μοντέλα Τεχνητής Νοημοσύνης της OpenAI βγήκαν από το περιορισμένο περιβάλλον δοκιμών τους για να διεισδύσουν στο διαδίκτυο και να εισβάλουν στην Hugging Face, μια πλατφόρμα αποθήκευσης μοντέλων τεχνητής νοημοσύνης.

Αρκετοί ειδικοί εξάλλου κρούουν τον κώδωνα του κινδύνου για την απειλή που, σύμφωνα με τους ίδιους, αντιπροσωπεύει η Τεχνητή Νοημοσύνη για το μέλλον της ανθρωπότητας.

«Δεν θέλουμε να πέσουμε στην παγίδα της τυφλής αισιοδοξίας», υποστήριξε ο Σαμ Άλτμαν, «αλλά δεν μπορούμε επίσης να ενδώσουμε στην καταστροφολογία… Ως εκ τούτου, θα κάνουμε ό,τι καλύτερο μπορούμε για να βρούμε μια χρυσή τομή». Όπως έχει κάνει ήδη πολλές φορές στο παρελθόν, ο επικεφαλής της OpenAI απηύθυνε έκκληση για διεθνή συνεργασία στον τομέα της Τεχνητής Νοημοσύνης.

Η Anthropic θα «επιβραδύνει όσο χρειαστεί» τον ρυθμό ανάπτυξης της Τεχνητής Νοημοσύνης, προκειμένου να «διασφαλίσει» ότι κάθε νέο μοντέλο της που κυκλοφορεί «είναι πραγματικά ασφαλές», υποσχέθηκε ο διευθύνων σύμβουλός της, Ντάριο Αμοντέι, ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας του ΟΗΕ.