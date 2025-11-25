Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

Τουλάχιστον 50 χιλιάδες γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν το 2024 από συγγενικά τους πρόσωπα, πράγμα που σημαίνει ότι μια γυναίκα έχανε τη ζωή της κάθε δέκα λεπτά, όπως αποκαλύπτουν οι νεότεροι αριθμοί που δημοσιοποιεί ο ΟΗΕ. Η έκθεση καταγγέλλει την απουσία «σημαντικής προόδου» στον αγώνα κατά των γυναικοκτονιών.

Παγκοσμίως, 83.000 γυναίκες και κορίτσια έγιναν θύματα ανθρωποκτονιών από πρόθεση πέρσι. Από αυτές, περίπου το 60% δολοφονήθηκε από σύντροφο ή μέλος της οικογένειας, σύμφωνα με έκθεση των υπηρεσιών ΟΗΕ Γυναίκες και του Γραφείου των Ηνωμένων Εθνών για τον Έλεγχο των Ναρκωτικών και την Πρόληψη του Εγκλήματος, που δόθηκε στη δημοσιότητα με αφορμή τη διεθνή Ημέρα για την Εξάλειψη της Βίας κατά των Γυναικών.

Συγκεκριμένα, περίπου 50.000 γυναίκες και κορίτσια δολοφονήθηκαν από τον σύντροφο ή συγγενή τους (πατέρα, θείο, αδελφό ή ακόμη και μητέρα). Αυτό μεταφράζεται σε 137 θανάτους καθημερινά ή μια γυναικοκτονία κάθε δέκα λεπτά.

Η εκτίμηση αυτή βασίζεται σε ανάλυση στοιχείων από 117 χώρες και, αν και εμφανίζεται ελαφρώς χαμηλότερη από εκείνη του 2023 (51.100), η έκθεση τονίζει ότι η διαφορά οφείλεται απλώς σε διαφορετικά πρότυπα καταγραφής και όχι σε πραγματική μείωση. Οι δύο υπηρεσίες του ΟΗΕ επισημαίνουν ότι οι αριθμοί «παραμένουν σταθεροί, παρά τις μακροχρόνιες δεσμεύσεις σε παγκόσμια κλίμακα».

Κάθε χρόνο, οι γυναικοκτονίες συνεχίζουν να αφαιρούν τη ζωή δεκάδων χιλιάδων γυναικών και κοριτσιών παγκοσμίως, «χωρίς κανένα σημάδι πραγματικής βελτίωσης», ενώ «το σπίτι παραμένει ο πλέον επικίνδυνος χώρος για γυναίκες και κορίτσια».

Παρά το γεγονός ότι οι γυναίκες αποτελούσαν μόλις το 20% των θυμάτων φόνων παγκοσμίως το 2024, το 60% αυτών σκοτώθηκε σε ιδιωτικό χώρο, σε αντίθεση με το 11% των ανδρών που δολοφονήθηκαν σε αντίστοιχες συνθήκες. Η Αφρική καταγράφει για ακόμη μια χρονιά τον μεγαλύτερο αριθμό θυμάτων γυναικοκτονιών από συγγενικά πρόσωπα, με περίπου 22.000 περιπτώσεις.

«Οι γυναικοκτονίες δεν προκύπτουν από το πουθενά. Εντάσσονται σε έναν κύκλο βίας που μπορεί να ξεκινήσει από καταναγκαστικό έλεγχο, απειλές ή παρενόχληση, ακόμη και στον ψηφιακό χώρο», σχολιάζει η Σάρα Χέντριξ, διευθύντρια πολιτικής της υπηρεσίας ΟΗΕ Γυναίκες, στο δελτίο Τύπου που συνοδεύει την έκθεση.

Το κείμενο επισημαίνει ότι η ανάπτυξη νέων τεχνολογιών έχει όχι μόνο αυξήσει τη βία κατά των γυναικών, αλλά και δημιουργήσει νέες μορφές, όπως η μη εξουσιοδοτημένη δημοσιοποίηση εικόνων και δεδομένων και η διάδοση βίντεο τύπου deepfake, κατασκευασμένα με εργαλεία τεχνητής νοημοσύνης.

Η βία στο διαδίκτυο «δεν περιορίζεται στον κυβερνοχώρο. Μπορεί να εξαχθεί στην πραγματική ζωή και, σε ακραίες περιπτώσεις, να οδηγήσει ακόμη και σε γυναικοκτονία», υπογραμμίζει η Χέντριξ. Προσθέτει ότι για την πρόληψη αυτών των φόνων είναι απαραίτητη η θέσπιση νόμων που αναγνωρίζουν τις διάφορες μορφές βίας κατά των γυναικών και των κοριτσιών, τόσο στο διαδίκτυο όσο και εκτός, και που θα υποχρεώνουν τους δράστες να λογοδοτούν πριν καταλήξουν σε φόνους.