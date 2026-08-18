Σοβαρά ελλείμματα στις βασικές υποδομές υγιεινής των υγειονομικών μονάδων παγκοσμίως αποκαλύπτει η νέα κοινή έκθεση του Παγκόσμιου Οργανισμού Υγείας και της UNICEF που ανακοίνωσε ο ΟΗΕ.

Παρά τη σχετική πρόοδο της τελευταίας δεκαετίας, μόλις το 40% των εγκαταστάσεων υγείας διεθνώς διαθέτει επαρκείς και προσβάσιμες τουαλέτες που καλύπτουν τις ανάγκες ασθενών και προσωπικού.

Η κατάσταση διαγράφεται ακόμη πιο ανησυχητική αν αναλογιστεί κανείς ότι το 11% των μονάδων δε διαθέτει απολύτως καμία εγκατάσταση υγιεινής, γεγονός που επηρεάζει άμεσα 936 εκατομμύρια ανθρώπους.

Τα βασικά πρότυπα απαιτούν διαχωρισμένες τουαλέτες για άνδρες και γυναίκες, ειδικό εξοπλισμό για τη διαχείριση της υγιεινής της εμμήνου ρύσης, προσβασιμότητα για άτομα με περιορισμένη κινητικότητα, καθώς και ξεχωριστούς χώρους για το προσωπικό. Η εικόνα αυτή ποικίλλει δραματικά ανά περιοχή, με την υποσαχάρια Αφρική να καλύπτει τα πρότυπα αυτά μόλις σε ποσοστό 23%, την ώρα που στην κεντρική και νότια Ασία το αντίστοιχο ποσοστό φτάνει το 55%.

Μέχρι το 2025, βασική πρόσβαση σε νερό διέθετε το 85% των μονάδων, πράγμα που σημαίνει ότι μία στις δέκα υγειονομικά δομές εξακολουθεί να στερείται υδροδότησης.

Παράλληλα, βασικές υπηρεσίες υγιεινής διαθέτει το 72% των μονάδων και κατάλληλη διαχείριση αποβλήτων το 71%.

Ιδιαίτερη ανησυχία προκαλεί ο τομέας του καθαρισμού και της απολύμανσης, όπου μόλις το 59% των μονάδων συμμορφώνεται με τα απαιτούμενα πρωτόκολλα και διαθέτει εκπαιδευμένο προσωπικό.

Στον αντίποδα, το 18% των εγκαταστάσεων υγείας —που εξυπηρετεί 1,5 δισεκατομμύριο ανθρώπους— δεν πληροί καμία από τις δύο αυτές προϋποθέσεις.

Στις λιγότερο ανεπτυγμένες χώρες το πρόβλημα οξύνεται δραματικά, καθώς μόλις το 24% των υγειονομικών δομών τηρεί τα βασικά πρότυπα καθαρισμού, αυξάνοντας κατακόρυφα τον κίνδυνο διασποράς λοιμώξεων.