Η ραγδαία εξάπλωση του ιού Έμπολα στην αφρικανική ήπειρο τείνει να εξελιχθεί σε μια βαθιά αναπτυξιακή και κοινωνική κρίση.

Την ίδια ώρα τα Ηνωμένα Έθνη προειδοποιούν για ανυπολόγιστες συνέπειες που ξεπερνούν το αμιγώς υγειονομικό σκέλος.

Σύμφωνα με επίσημες εκτιμήσεις του ΟΗΕ, οι οικονομικές απώλειες για την περιοχή ενδέχεται να αγγίξουν ή και να ξεπεράσουν το αστρονομικό ποσό των 3,6 δισεκατομμυρίων δολαρίων. Την ίδια στιγμή, εκφράζονται έντονοι φόβοι για μαζικό κύμα ανεργίας, με εκατοντάδες χιλιάδες εργαζόμενους να κινδυνεύουν να χάσουν τις δουλειές τους εξαιτίας των περιορισμών και της γενικότερης αποσταθεροποίησης των τοπικών αγορών.

Η κατάσταση εμφανίζεται ιδιαίτερα ανησυχητική στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό, η οποία βρίσκεται στο επίκεντρο της νέας αυτής έξαρσης. Από τα μέσα Μαΐου, όταν και κηρύχθηκε επίσημα η επιδημία από τις κυβερνητικές αρχές, η νόσος έχει δείξει το πιο σκληρό της πρόσωπο.

Πρόκειται για το στέλεχος Μπουντιμπουγκιό του ιού, μια εξαιρετικά επικίνδυνη παραλλαγή για την οποία αυτή τη στιγμή δεν υπάρχει κάποιο εγκεκριμένο εμβόλιο ή ειδική θεραπευτική αγωγή. Μέχρι σήμερα, τα επίσημα στοιχεία καταγράφουν 1.307 επιβεβαιωμένα κρούσματα, ενώ οι άνθρωποι που έχασαν τη ζωή τους από τις επιπλοκές του ιού ανέρχονται ήδη στους 377, εντείνοντας την παγκόσμια κινητοποίηση για την αναχαίτιση της υγειονομικής απειλής πριν αυτή λάβει ακόμη μεγαλύτερες διαστάσεις.

Πολύ μικρότερος αριθμός κρουσμάτων έχει αναφερθεί στην Ουγκάντα και ειδικοί προειδοποιούν για την πιθανότητα εξάπλωσής του σε άλλες γειτονικές χώρες, όπως το Νότιο Σουδάν.

«Αν έχουμε τους πόρους και αυξήσουμε τους ρυθμούς, μπορούμε να περιορίσουμε αυτό το ξέσπασμα και να αποτρέψουμε περαιτέρω απώλειες», δήλωσε ο Ντέμιεν Μάμα, μόνιμος αντιπρόσωπος του Αναπτυξιακού Προγράμματος των Ηνωμένων Εθνών (UNDP) στη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.

«Αν δεν το κάνουμε αυτό, υπάρχει κίνδυνος αυτή η επείγουσα κατάσταση υγείας να μετατραπεί σε μια πολύ βαθύτερη και παρατεταμένη αναπτυξιακή κρίση σε όλη την περιοχή και ενδεχομένως στην ήπειρο», πρόσθεσε.

Το Αναπτυξιακό Πρόγραμμα του ΟΗΕ περιέγραψε σε έκθεσή του τρία σενάρια για το ξέσπασμα του Έμπολα. Στο καλύτερο σενάριο, στο οποίο ο ιός παραμένει περιορισμένος στις δύο χώρες, το κόστος ανέρχεται σε 1 δισεκατομμύρια δολάρια για το ΑΕΠ της ΛΔ Κονγκό, σύμφωνα με την έκθεσή του.

Στο χειρότερο σενάριο, η ασθένεια εξαπλώνεται σε χώρες περιλαμβανομένης της Ρουάντα και της Ανγκόλα και συμπίπτει με υψηλότερα κόστη καυσίμων που συνδέονται με την κρίση στο Ιράν, μειώνοντας το ΑΕΠ της ηπείρου κατά 3,6 δισεκατομμύρια δολάρια και έχοντας ως αποτέλεσμα την απώλεια 328.000 θέσεων εργασίας, σύμφωνα με την έκθεση του UNPD.