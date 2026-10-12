Ο ύπατος αρμοστής του ΟΗΕ για τα ανθρώπινα δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε σήμερα τη Σαουδική Αραβία και την Υεμένη να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή μετά την επίθεση κατά του αεροδρομίου του Ριάντ, δηλώνοντας ότι η συνέχιση των μαχών μόνο “περισσότερη δυστυχία” μπορεί να προκαλέσει.

Η Σαουδική Αραβία υποσχέθηκε ότι θα δώσει σοβαρή απάντηση έπειτα από μια σειρά επιθέσεων που έγιναν την περασμένη εβδομάδα από τους Χούθι της Υεμένης κατά του αεροδρομίου «Βασιλιάς Χαλίντ», οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο 18 ανθρώπων και κλόνισαν τον πρώτο εξαγωγέα πετρελαίου παγκοσμίως.

«Είμαι συγκλονισμένος από τις επανειλημμένες επιθέσεις των τελευταίων ημερών από τους Χούθι κατά των αεροδρομίων στη Σαουδική Αραβία, οι οποίες προκάλεσαν τον θάνατο δεκάδων Σαουδαράβων και ξένων πολιτών, κυρίως τη φρικτή επίθεση χθες», τόνισε ο Φόλκερ Τουρκ σε ανακοίνωσή του.

Δήλωσε ότι οι επιθέσεις κατά των αμάχων και πολιτικών υποδομών απαγορεύονται από το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο και πρέπει να αποτελέσουν αντικείμενο ερευνών, ώστε να οδηγηθούν οι υπεύθυνοι ενώπιον της δικαιοσύνης.

Η Υεμένη, μια από τις πιο φτωχές χώρες του κόσμου, υποφέρει ήδη από σοβαρή ανθρωπιστική κρίση.

Ο εμφύλιος πόλεμος στην Υεμένη, όπου ένας στρατιωτικός συνασπισμός υπό τη σαουδαραβική ηγεσία στηρίζει την κυβέρνηση απέναντι στους υποστηριζόμενους από το Ιράν αντάρτες Χούθι, αναζωπυρώθηκε μήνες μετά την έναρξη της σύγκρουσης μεταξύ των Ηνωμένων Πολιτειών και του Ιράν, η οποία βύθισε τη Μέση Ανατολή σε κρίση.

«Ο καταστροφικός απολογισμός αυτής της σύγκρουσης για τους αμάχους, τόσο στην Υεμένη όσο και στη Σαουδική Αραβία, υπενθυμίζει σε όλες τις πλευρές ότι η συνέχιση των μαχών μόνο περισσότερη δυστυχία μπορεί να προκαλέσει, χωρίς προοπτική τέλους», δήλωσε ο ύπατος εκπρόσωπος. «Τις καλώ να εκτονώσουν τις εντάσεις για να αποτρέψουν μια νέα καταστροφή».

Σύμφωνα με τον Διεθνή Οργανισμό Μετανάστευσης (ΔΟΕ), περισσότεροι από 217.000 άνθρωποι έχουν εγκαταλείψει τις εστίες τους στην Υεμένη από τότε που κλιμακώθηκαν οι συγκρούσεις.

Ο επικεφαλής της Ύπατης Αρμοστείας του ΟΗΕ για τους Πρόσφυγες (UNHCR) Μπαρχάμ Σαλίχ, χαρακτήρισε άθλια την επίθεση στο αεροδρόμιο του Ριάντ. «Οι πρόσφατες μάχες στην Υεμένη και οι μετακινήσεις του πληθυσμού το μόνο που κάνουν είναι να επιτείνουν τα τεράστια δεινά εκατομμυρίων ανθρώπων έπειτα από χρόνια σύγκρουσης, αυτή η επικίνδυνη κλιμάκωση πρέπει να σταματήσει», πρόσθεσε επίσης.