Ο επικεφαλής του ΟΗΕ κάλεσε εκ νέου τη Δευτέρα το Ισραήλ να βάλει τέλος στην “ανεξέλεγκτη προσάρτηση” της κατεχόμενης Δυτικής Όχθης, κρίνοντας ότι είναι “βαθιά ανησυχητικό” το επίπεδο της βίας στην περιοχή.

Όπως δήλωσε ο Ραμίζ Αλακμπάροφ, αναπληρωτής ειδικός συντονιστής του ΟΗΕ για την ειρηνευτική διαδικασία στη Μέση Ανατολή σε κείμενο που ανέγνωσε ενώπιον του Συμβουλίου Ασφαλείας, ο Αντόνιο Γκουτέρες “καταδίκασε έντονα την αδιάκοπη επέκταση των ισραηλινών οικισμών στη Δυτική Όχθη”.

“Η ανεξέλεγκτη προσάρτηση της Δυτικής Όχθης είναι παράνομη, στερείται νομικής ισχύος και πρέπει να σταματήσει”, δήλωσε.

Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ καταγγέλλει ιδιαίτερα “τις συνεχιζόμενες και αυξανόμενες επιθέσεις των εποίκων” τις “παράνομες κατεδαφίσεις” περιουσιακών στοιχείων που ανήκουν σε Παλαιστίνιους και “την ταχεία επέκταση της εμβέλειας των οικισμών”.

“Οι εξελίξεις αυτές αντιβαίνουν στο διεθνές δίκαιο, συμβάλλουν στην περαιτέρω εδραίωση της παράνομης ισραηλινής κατοχής και πλήττουν το δικαίωμα του παλαιστινιακού λαού στην αυτοδιάθεση”, τόνισε.

“Οι παλαιστινιακές επιθέσεις εναντίον των Ισραηλινών πρέπει επίσης να σταματήσουν. Όλοι οι δράστες πρέπει να λογοδοτήσουν για τις πράξεις τους”, τονίζει εξάλλου ο Γκουτέρες, στοχεύοντας παράλληλα τις “επικίνδυνες προκλήσεις” και την “εμπρηστική ρητορική” πολιτικών αξιωματούχων “από όλες τις πλευρές”.

Οι βιαιοπραγίες που διαπράττουν έποικοι πληθαίνουν στην κατεχομένη Δυτική Όχθη μετά τις επιθέσεις της Χαμάς στο ισραηλινό έδαφος την 7η Οκτωβρίου 2023.

Περισσότεροι από 500.000 Ισραηλινοί ζουν σε οικισμούς στην κατεχόμενη Δυτική Όχθη ανάμεσα σε περίπου τρία εκατομμύρια Παλαιστίνιους.