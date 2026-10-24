Ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ «καταδικάζει έντονα την τρομοκρατική επίθεση που σημειώθηκε το πρωί κατά τη διάρκεια νεκρώσιμης ακολουθίας σε εκκλησία στο Χαμούντ, στην επαρχία Καράκ της Ιορδανίας» σύμφωνα με ανακοίνωση του εκπροσώπου του Στεφάν Ντουζαρίκ.

Εκφράζει «τα βαθύτατα συλλυπητήριά του στις οικογένειες των θυμάτων» και εύχεται ταχεία ανάρρωση στους τραυματίες. «Τα Ηνωμένα Έθνη στέκονται στο πλευρό της Ιορδανίας, της κυβέρνησης και του λαού της», αναφέρεται στην ανακοίνωση.

Ο Γενικός Γραμματέας επαναλαμβάνει ότι «οι επιθέσεις εναντίον αμάχων και χώρων λατρείας είναι απαράδεκτες», υπογραμμίζοντας ότι «οι χώροι λατρείας πρέπει να είναι τόποι ειρήνης και να είναι ασφαλείς για όλους».

Τονίζει, τέλος, ότι οι υπεύθυνοι «πρέπει να εντοπιστούν και να οδηγηθούν ενώπιον της δικαιοσύνης».