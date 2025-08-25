Ο γενικός γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες καταδικάζει απερίφραστα τον θάνατο Παλαιστινίων σε ισραηλινές αεροπορικές επιδρομές που έπληξαν το νοσοκομείο Νάσερ και ζητεί τη διενέργεια ταχείας και αμερόληπτης έρευνας, δήλωσε σήμερα ο εκπρόσωπός του Στεφάν Ντουζαρίκ.

“Ο Γενικός Γραμματέας υπενθυμίζει ότι για τους αμάχους, συμπεριλαμβανομένων των επαγγελματιών υγείας και των δημοσιογράφων, πρέπει να υπάρχει σεβασμός και προστασία ανά πάσα στιγμή. Ζητεί τη διενέργεια ταχείας και αμερόληπτης έρευνας για τους φόνους αυτούς”, τόνισε ο εκπρόσωπος.