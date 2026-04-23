Περισσότεροι από 30 εκατομμύρια άνθρωποι κινδυνεύουν να επιστρέψουν σε συνθήκες φτώχειας εξαιτίας των συνεπειών του πολέμου στο Ιράν, σύμφωνα με τον επικεφαλής του Προγράμματος Ανάπτυξης των Ηνωμένων Εθνών, Αλεξάντρ Ντε Κρο. Όπως επισημαίνει, τα προβλήματα στην εφοδιαστική αλυσίδα καυσίμων και λιπασμάτων επιδεινώνουν ήδη την κατάσταση.

Μιλώντας στο Reuters, ο Ντε Κρο τόνισε ότι οι ελλείψεις σε λιπάσματα —οι οποίες έχουν ενταθεί λόγω του αποκλεισμού του Στενού του Ορμούζ— έχουν αρχίσει να επηρεάζουν αρνητικά την αγροτική παραγωγή. Η εξέλιξη αυτή αναμένεται να έχει άμεσο αντίκτυπο στις φετινές σοδειές, επιβαρύνοντας περαιτέρω την επισιτιστική κατάσταση.

Όπως προειδοποίησε, η επισιτιστική ανασφάλεια αναμένεται να κορυφωθεί μέσα στους επόμενους μήνες, ενώ οι δυνατότητες άμεσης αντιμετώπισης παραμένουν περιορισμένες. Ακόμη και σε περίπτωση άμεσης παύσης των εχθροπραξιών, οι επιπτώσεις έχουν ήδη δρομολογηθεί και θα συνεχίσουν να επηρεάζουν εκατομμύρια ανθρώπους.

Σημειώνεται ότι σημαντικό ποσοστό της παγκόσμιας παραγωγής λιπασμάτων προέρχεται από τη Μέση Ανατολή, ενώ περίπου το ένα τρίτο της παγκόσμιας διακίνησής τους διέρχεται από το Στενό του Ορμούζ, γεγονός που καθιστά την περιοχή κρίσιμη για την παγκόσμια επισιτιστική αλυσίδα.

Παράλληλα, διεθνείς οργανισμοί, όπως η Παγκόσμια Τράπεζα, το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο και το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα του ΟΗΕ, έχουν ήδη προειδοποιήσει για αναμενόμενη αύξηση στις τιμές των τροφίμων, η οποία θα πλήξει κυρίως τα πιο ευάλωτα κοινωνικά στρώματα.

Σύμφωνα με τον Ντε Κρο, οι ευρύτερες οικονομικές συνέπειες της κρίσης έχουν ήδη οδηγήσει σε απώλειες που εκτιμώνται μεταξύ 0,5% και 0,8% του παγκόσμιου ΑΕΠ, υπογραμμίζοντας ότι καταστροφές που προκαλούνται σε λίγες εβδομάδες μπορεί να απαιτήσουν δεκαετίες για να αποκατασταθούν.

Την ίδια ώρα, η επιδείνωση της κατάστασης δυσχεραίνει σημαντικά και το έργο των ανθρωπιστικών οργανώσεων, καθώς η χρηματοδότηση μειώνεται ενώ οι ανάγκες αυξάνονται σε περιοχές που ήδη βρίσκονται σε κρίση, όπως το Σουδάν, η Γάζα και η Ουκρανία.

Ο ίδιος προειδοποίησε ότι ενδέχεται να υπάρξουν περιπτώσεις όπου η διεθνής κοινότητα δεν θα μπορέσει να παράσχει την απαιτούμενη βοήθεια, αφήνοντας ευάλωτους πληθυσμούς χωρίς στήριξη και εκτεθειμένους σε ακόμη δυσμενέστερες συνθήκες διαβίωσης.