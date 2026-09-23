Ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι κατήγγειλε από το βήμα του ΟΗΕ την «παραφροσύνη» του Ρώσου προέδρου Βλαντίμιρ Πούτιν, ενώ κάλεσε τους συμμάχους να διατηρήσουν τις κυρώσεις σε βάρος της Μόσχας, υπογραμμίζοντας πως είναι ο μόνος τρόπος για να τερματιστεί ο πόλεμος.

«Πρόκειται για παραφροσύνη», είπε ο Ζελένσκι. «Είναι ο ασθενής μηδέν, μέσω του οποίου η ιδέα του πολέμου συνεχίζει να εξαπλώνεται», κατήγγειλε, εγκαλώντας τη διεθνή κοινότητα για την τύχη δεκάδων χιλιάδων στρατιωτών από 47 χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Βόρειας Κορέας, που στάλθηκαν να πολεμήσουν στο πλευρό των ρωσικών δυνάμεων.

«Υπάρχει ακόμη κανείς που να πιστεύει ότι (ο Πούτιν) είναι λογικός και μετριοπαθής;», διερωτήθηκε ο Ζελένσκι.

Απέναντι σε αυτήν την κλιμακούμενη κατάσταση, «στόχος μας είναι η ικανότητα της Ρωσίας να χρηματοδοτεί αυτόν τον πόλεμο, να τον παρατείνει, να τον κάνει πιο βάναυσο και καταστροφικό», υπογράμμισε. «Όταν η Ρωσία έχει χρήματα, λέει πάντα “όχι” στη διπλωματία. Και αυτό είναι μια μορφή βέτο στην προοπτική ειρήνευσης», δήλωσε.

Ο Ουκρανός πρόεδρος επέκρινε τη Γαλλία, η οποία άσκησε πιέσεις στις Βρυξέλλες για άρση των κυρώσεων σε βάρος του Ρώσου ολιγάρχη Αλισέρ Ουσμάνοφ, στενού συμμάχου του Πούτιν, με αντάλλαγμα την απελευθέρωση ενός Γάλλου που κρατούνταν στο Αζερμπαϊτζάν.

«Όταν κάποιος στον κόσμο χαλαρώνει τις κυρώσεις σε βάρος ρώσων ολιγαρχών, μπορεί μεν να κάνει πιο άνετη τη ζωή για πλούσιους Ρώσους, αλλά ταυτόχρονα δίνει περισσότερο χρόνο στον πόλεμο, περισσότερο χρόνο στον Πούτιν», δήλωσε ο Ζελένσκι, επιμένοντας πως «τα έσοδα της Ρωσίας πρέπει να παραμείνουν στο στόχαστρο».