Ο Αναπληρωτής Γενικός Γραμματέας για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και Συντονιστής Έκτακτης Ανάγκης του ΟΗΕ, Tομ Φλέτσερ τόνισε ότι «οι ανθρωπιστικές επιπτώσεις από την κλιμάκωση της βίας στη Μέση Ανατολή είναι ολοένα και πιο τρομακτικές».

«Οι άμαχοι πληρώνουν το τίμημα σε ολόκληρη την περιοχή. Οι άμαχοι πρέπει να προστατεύονται – τελεία», τόνισε, σημειώνοντας ότι «πλήττονται σπίτια, νοσοκομεία και σχολεία» και ότι «άμαχοι και πολιτικές υποδομές έχουν χτυπηθεί στο Ιράν, τον Λίβανο, τη Συρία, τα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, το Ισραήλ, τα Ηνωμένα Αραβικά Εμιράτα, το Μπαχρέιν, το Κατάρ, το Κουβέιτ, τη Σαουδική Αραβία και πέραν αυτών».

Ανέφερε ότι τα Ηνωμένα Έθνη «αξιολογούν διαρκώς τις ζημιές και την κλίμακα της αυξανόμενης ανθρωπιστικής απόκρισης που απαιτείται» και έχουν ενεργοποιήσει «σχέδια έκτακτης ανάγκης σε όλο το Ιράν και την περιοχή – συμπεριλαμβανομένων του Αφγανιστάν, του Πακιστάν, του Λιβάνου, των Κατεχόμενων Παλαιστινιακών Εδαφών, της Συρίας και της Υεμένης».

Υπογράμμισε ότι «η περιορισμένη παρουσία διεθνών ΜΚΟ και το πεδίο των επιχειρήσεων στο Ιράν καθιστούν την πρόκληση εκεί μεγαλύτερη».

Στο Aφγανιστάν, περισσότεροι από 60.000 άνθρωποι έχουν εκτοπιστεί, ενώ «σχεδόν 22 εκατομμύρια άνθρωποι χρειάζονται ήδη ανθρωπιστική υποστήριξη» και πάνω από 17 εκατομμύρια αντιμετωπίζουν οξεία επισιτιστική ανασφάλεια.

Στο Πακιστάν, ο ΟΗΕ έχει δεχθεί επιθέσεις σε εγκατάστασή του, ενώ ενδεχόμενη αποσταθεροποίηση στο Ιράν θα μπορούσε να προκαλέσει «μαζικές μετακινήσεις πληθυσμών», ιδίως προς την επαρχία Μπαλουχιστάν.

Στα Παλαιστινιακά εδάφη, «οι περιορισμοί πρόσβασης έχουν περιορίσει την είσοδο σωτήριων προμηθειών» και έχουν αναστείλει ιατρικές διακομιδές, αφήνοντας «περισσότερους από 18.000 ασθενείς, συμπεριλαμβανομένων 4.000 παιδιών, χωρίς πρόσβαση στην εξειδικευμένη φροντίδα που χρειάζονται». Στη Δυτική Όχθη, τα σημεία ελέγχου παραμένουν σε μεγάλο βαθμό κλειστά, επηρεάζοντας την ελευθερία κίνησης και την παροχή βοήθειας.

Στον Λίβανο, αναφέρονται περισσότεροι από 50 νεκροί και πάνω από 150 τραυματίες, με «περισσότερους από 60.000 ανθρώπους να φιλοξενούνται σε 330 συλλογικούς χώρους».

Στην Yεμένη, περαιτέρω κλιμάκωση ενδέχεται να οδηγήσει σε «εκτίναξη τιμών ή ελλείψεις βασικών αγαθών», επιδεινώνοντας την υπάρχουσα επισιτιστική κρίση.

Ο κ. Φλέτσερ προειδοποίησε ότι «οι κλυδωνισμοί πλήττουν την ικανότητά μας να ανταποκριθούμε», με κλείσιμο εναέριου χώρου, διακοπή ροών φυσικού αερίου προς τη Συρία και αναστολή ανθρωπιστικών πτήσεων στην Υεμένη. Εάν διαταραχθούν ενεργειακές ή θαλάσσιες οδοί όπως τα Στενά του Ορμούζ, «οι τιμές των τροφίμων θα εκτοξευθούν, τα συστήματα υγείας θα πιεστούν και οι βασικές προμήθειες θα περιοριστούν».

Τόνισε επίσης ότι «ο σεβασμός του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου αμφισβητείται και διαβρώνεται ξανά» και ότι «κάθε φορά που πλήττεται μη στρατιωτική υποδομή, περιορίζεται η πρόσβαση και πολιτικοποιείται η βοήθεια, ο χώρος για ανθρωπιστική δράση συρρικνώνεται».

«Οι ενέργειες έχουν συνέπειες, επιδιωκόμενες και μη», υπογράμμισε, προσθέτοντας ότι «το διεθνές σύστημα απομακρύνεται περαιτέρω, και τα κράτη αυξάνουν τις δαπάνες για αγορά και πώληση όπλων».

Κατέληξε τονίζοντας ότι «το διεθνές δίκαιο παραμένει ο καλύτερος προστάτης απέναντι στον φαύλο κύκλο βίας και πολέμου. Θα κρατήσουμε τη γραμμή και θα συνεχίσουμε να κάνουμε ό,τι μπορούμε».