Στην τελευταία του ενημέρωση προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, λίγο πριν από τη λήξη της εντολής της Αποστολής του ΟΗΕ στο Ιράκ “UNAMI” στις 31 Δεκεμβρίου, ο Ειδικός Εκπρόσωπος του ΟΗΕ στη χώρα Μοχάμεντ Αλ Χασάν έκανε μια συνολική αποτίμηση της 22ετούς πορείας της Αποστολής, ευχαριστώντας τα μέλη του Συμβουλίου για την «ανεκτίμητη στήριξη και καθοδήγηση» και εκφράζοντας τη «βαθιά ευγνωμοσύνη» της προς την ιρακινή κυβέρνηση.

Χαρακτήρισε τη σημερινή ημέρα ως «μια σπουδαία ημέρα για τη διεθνή κοινότητα να γίνει μάρτυρας της έντιμης και αξιοπρεπούς ολοκλήρωσης μιας αποστολής του ΟΗΕ».

Υπενθυμίζοντας την ίδρυση της UNAMI το 2003, σημείωσε ότι το Ιράκ βρισκόταν τότε αντιμέτωπο με «δεκαετίες δικτατορίας, περιφερειακών πολέμων, εσωτερικών συγκρούσεων, ξένης κατοχής και την τρομοκρατία του Ισλαμικού Κράτους». Τίμησε όσους έχασαν τη ζωή τους, συμπεριλαμβανομένων των 22 στελεχών του ΟΗΕ στην επίθεση του 2003, αποτίοντας φόρο τιμής «στον εκλιπόντα συνάδελφό του Sérgio Vieira de Mello».

Αναφερόμενος στην πολιτική πρόοδο, τόνισε ότι η χώρα έχει πραγματοποιήσει «δεκατρείς επιτυχημένες εκλογικές διαδικασίες» και χαρακτήρισε τις βουλευτικές εκλογές της 11ης Νοεμβρίου ως «από τις πιο ελεύθερες, τακτικές και αξιόπιστες» με συμμετοχή 56%. Κάλεσε για ταχεία συγκρότηση νέας κυβέρνησης και υπογράμμισε ότι η σχέση Βαγδάτης-Ερμπίλ «απαιτεί συνεργασία και πιο ανοικτό διάλογο».

Παρά τα μεγάλα επιτεύγματα, προειδοποίησε ότι «περίπου ένα εκατομμύριο Ιρακινοί παραμένουν εσωτερικά εκτοπισμένοι», ενώ πάνω από 100.000 — κυρίως Γεζίντι — «μετά από 11 χρόνια, εξακολουθούν να ζουν σε καταυλισμούς». Ζήτησε την υιοθέτηση «μιας συνολικής εθνικής στρατηγικής» και κατήγγειλε τις επιθέσεις σε «ιρακινές εγκαταστάσεις και υποδομές», τονίζοντας ότι «αυτό πρέπει να σταματήσει».

Εξήρε την ηγεσία του Ιράκ στην επαναπατρισμό πολιτών από τη βορειοανατολική Συρία, σημειώνοντας ότι «περίπου 20.800 άνθρωποι» έχουν ήδη επιστρέψει, και τόνισε την ανάγκη για «αξιοπρεπή και βιώσιμη επανένταξη».

Για τα ανθρώπινα δικαιώματα, υπενθύμισε ότι η εκλογή του Ιράκ στο Συμβούλιο Ανθρωπίνων Δικαιωμάτων συνοδεύεται από δέσμευση τήρησης «των υψηλότερων προτύπων», ιδίως ως προς τις μειονότητες, τις γυναίκες, τη νεολαία και την ελευθερία έκφρασης, περιλαμβανομένου του «σεβασμού των δικαιωμάτων των κοριτσιών και της αποφυγής πρόωρων γάμων».

Σε ό,τι αφορά τις σχέσεις Ιράκ-Κουβέιτ, χαιρέτισε τη συνεργασία για τους αγνοούμενους και τα θαλάσσια σύνορα, επαναλαμβάνοντας ότι «δεν βλέπω κανέναν λόγο για τον οποίο το Ιράκ και το Κουβέιτ να μην απολαμβάνουν τις καλύτερες δυνατές σχέσεις».

Κλείνοντας, υπογράμμισε ότι η αποχώρηση της UNAMI «δεν σηματοδοτεί το τέλος» αλλά «την έναρξη ενός νέου κεφαλαίου θεμελιωμένου στην ηγεσία του ίδιου του Ιράκ για το μέλλον του», εκφράζοντας την πλήρη εμπιστοσύνη της στην ανθεκτικότητα του ιρακινού λαού και καλώντας την ηγεσία «να οικοδομήσει γέφυρες εμπιστοσύνης και φιλίας».

O Αναπληρωτής Μόνιμος Αντιπρόσωπος της Ελλάδας στον ΟΗΕ, Ιωάννης Σταματέκος, κατά την τοποθέτηση του στο Συμβούλιο Ασφαλείας αναγνώρισε την κληρονομιά της UNAMI στο Ιράκ, μετά από περισσότερα από 20 χρόνια γόνιμης συνεργασίας με την κυβέρνηση και τον λαό της χώρας.

Επανέλαβε την πλήρη στήριξη στην κυριαρχία, τη σταθερότητα και την εδαφική ακεραιότητα του Ιράκ και εξήρε το Ιράκ για τις προσπάθειές του να εξασφαλίσει την αποτελεσματική διεξαγωγή των κοινοβουλευτικών εκλογών της 11ης Νοεμβρίου, με την πολύτιμη βοήθεια του ΟΗΕ.

Επίσης χαιρέτισε την εν εξελίξει έρευνα για τους αγνοούμενους υπηκόους του Κουβέιτ και τρίτων χωρών, καθώς και τις προσπάθειες για την ανάκτηση των απωλεσθεισών περιουσιών του Κουβέιτ, συμπεριλαμβανομένων των εθνικών αρχείων.

Ο κ. Σταματέκος εξέφρασε την ισχυρή πεποίθηση ότι η συνεχής συνεργασία μεταξύ του Ιράκ και του ΟΗΕ θα συμβάλει στην υλοποίηση των προσδοκιών όλων των Ιρακινών για ένα μέλλον ειρήνης και ευημερίας.

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ