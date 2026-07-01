Ο ΟΗΕ καταδίκασε χθες Τρίτη (30/6) τη διάπραξη «απαράδεκτης» επίθεσης εναντίον οχηματοπομπής ανθρωπιστικής οργάνωσης, που είχε «διακριτικά» ορατά σε όλους, στο Νότιο Σουδάν προχθές Δευτέρα (29/6), κατά τη διάρκεια ενέδρας, με αποτέλεσμα να σκοτωθούν μεταξύ άλλων πέντε εργαζόμενοι σε ΜΚΟ, η οποία συνεργάζεται με τα Ηνωμένα Έθνη.

«Μας θλίβει βαθιά ο θάνατος πέντε εργαζόμενων ανθρωπιστικής οργάνωσης η οχηματοπομπή των οποίων, που είχε οργανώσει τοπικός εταίρος, έπεσε σε ενέδρα χθες (σ.σ. προχθές Δευτέρα) στην κομητεία Ντουκ της πολιτείας Τζόνγκλεϊ» ανέφερε ο εκπρόσωπος των Ηνωμένων Εθνών Στεφάν Ντουζαρίκ κατά τη διάρκεια της ενημέρωσης των διαπιστευμένων συντακτών στη Νέα Υόρκη, τονίζοντας ότι «καταδικάζουμε σθεναρά την επίθεση αυτή».

«Οι συνάδελφοί μας μας λένε ότι η οχηματοπομπή είχε καθαρά ορατά διακριτικά», επέμεινε, προσθέτοντας πως πολλοί άλλοι άμαχοι σκοτώθηκαν και τραυματίστηκαν.

Οι επιθέσεις εναντίον εργαζομένων σε ανθρωπιστικές οργανώσεις –που έχουν πολλαπλασιαστεί σε πολλές ένοπλες συρράξεις– «είναι απαράδεκτες και παραβιάζουν το διεθνές ανθρωπιστικό δίκαιο», θύμισε, αξιώνοντας να διενεργηθεί «ταχεία έρευνα» και οι δράστες να λογοδοτήσουν στη δικαιοσύνη.

Σύμφωνα με ρεπορτάζ τοπικού μέσου ενημέρωσης, του Radio Tamazuj, η οχηματοπομπή, της οργάνωσης John Dau Foundation, επέστρεφε από εκπαίδευση που οργάνωσαν το Παγκόσμιο Επισιτιστικό Πρόγραμμα (ΠΕΠ) και η διεθνής ΜΚΟ Action contre la faim («Δράση κατά της πείνας») όταν έγινε στόχος επίθεσης ενόπλων. Συνολικά σκοτώθηκαν 17 άνθρωποι, κατά την ίδια πηγή, που επικαλέστηκε τοπικούς αξιωματούχους.

Αφότου απέκτησε την ανεξαρτησία του το 2011 το Νότιο Σουδάν έχει γίνει θέατρο σειράς φονικών συγκρούσεων.

ΠΗΓΗ: ΑΠΕ