Πάνω από 134.000 άνθρωποι εξαναγκάστηκαν να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους στη βορειοανατολική Συρία, εκτίμησε χθες ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ), μέρος του συστήματος του ΟΗΕ, μετά τις εχθροπραξίες ανάμεσα στον στρατό της de facto κυβέρνησης και κουρδικές δυνάμεις, που απωθήθηκαν από περιοχές ως τώρα υπό τον έλεγχό τους.

Τις τελευταίες τρεις ημέρες, ο αριθμός των εσωτερικά εκτοπισμένων στη συριακή επαρχία Χασάκα έφθασε τους 134.803, ενώ βρισκόταν στους 5.725 μόλις την Κυριακή, ανέφερε σε ανακοίνωσή του ο ΔΟΜ.

Αφού διώχτηκαν από το Χαλέπι νωρίτερα τον Ιανουάριο, έπειτα από φονικές μάχες, κατόπιν από τις επαρχίες Ράκα και Ντέιρ Εζούρ τη Δευτέρα, οι Συριακές Δημοκρατικές Δυνάμεις (ΣΔΔ), ο στρατιωτικός βραχίονας της αυτόνομης κουρδικής διοίκησης, αναδιπλώθηκαν στη Χασάκα.

Ο Σύρος de facto πρόεδρος Άχμεντ αλ Σάρα ανακοίνωσε την Τρίτη κατάπαυση του πυρός τεσσάρων ημερών με τους Κούρδους, για να προταθεί σχέδιο για την «ειρηνική ενσωμάτωση» της επαρχίας με κατά πλειονότητα κουρδικό πληθυσμό στο κράτος.

«Οι εκτοπισμοί πληθυσμών που παρατηρήθηκαν κατά τη διάρκεια της περιόδου αυτής αντανακλούν τους φόβους για πιθανές συγκρούσεις ανάμεσα στις ΣΔΔ και τις κυβερνητικές δυνάμεις, ιδιαίτερα στις τάξεις ανθρώπων που ζουν κοντά σε φυλακές και αρχηγεία» των κουρδικών δυνάμεων, σημείωσε ο ΔΟΜ.

Σύμφωνα με την ίδια πηγή, πάνω από 41.000 άνθρωποι βρήκαν καταφύγιο σε χώρους υποδοχής στην επαρχία Χασάκα και «έχουν επείγουσα ανάγκη τροφή» και άλλα είδη πρώτης ανάγκης, ιδίως στρώματα και κουβέρτες.

Ο ΔΟΜ καταμετρά 1.647 ανθρώπους που αναζήτησαν καταφύγιο στην κουρδική πόλη Κομπάνι (Άιν αλ Άραμπ στα αραβικά), στα σύνορα με την Τουρκία, στην επαρχία του Χαλεπιού, όπου κάτοικοι μίλησαν στο Γαλλικό Πρακτορείο για ελλείψεις, ιδίως τροφίμων και πόσιμου νερού, και διακοπές της ηλεκτροδότησης.

Στην Κομπάνι είχε καταγραφτεί η πρώτη νίκη των κουρδικών δυνάμεων στον αγώνα εναντίον των τζιχαντιστών του Ισλαμικού Κράτους (ΙΚ) εν μέσω του εμφυλίου πολέμου στη Συρία, έπειτα από πολύμηνες σκληρές μάχες, το 2015. Μεγάλο μέρος της πόλης είχε ισοπεδωθεί.

Χρειάστηκαν άλλα τέσσερα χρόνια στους Κούρδους μαχητές, με την υποστήριξη διεθνούς αντιτζιχαντιστικού συνασπισμού υπό τις ΗΠΑ, για να βάλουν τέλος στο «χαλιφάτο» του ΙΚ στη Συρία.

Ο Αμερικανός πρόεδρος Ντόναλντ Τραμπ κατέστησε σαφές την Τρίτη πως υποστηρίζει τον de facto πρόεδρο Σάρα, πρώην τζιχαντιστή, στην επίθεσή του εναντίον των κουρδικών δυνάμεων.

