Σε εφιαλτικά επίπεδα ανέρχεται ο αριθμός των αμάχων που αναγκάζονται να εγκαταλείψουν τις εστίες τους στην Υεμένη, καθώς η αναζωπύρωση των μαχών στο δυτικό μέτωπο της χώρας, προκαλεί νέο μαζικό κύμα προσφύγων.

Σύμφωνα με επίσημα στοιχεία που έδωσε στη δημοσιότητα ο Οργανισμός Ηνωμένων Εθνών, οι εκτοπισμένοι ξεπερνούν πλέον τους 300.000, με τη συντριπτική πλειονότητα των μετακινήσεων να σημειώνεται μέσα στο τελευταίο δίμηνο, αποτυπώνοντας την απότομη επιδείνωση της κατάστασης στο πεδίο.

Η σφοδρότητα των συγκρούσεων στις δυτικές επαρχίες έχει δημιουργήσει ασφυκτικές συνθήκες για τον τοπικό πληθυσμό, οδηγώντας ολόκληρες κοινότητες σε άτακτη φυγή προς αναζήτηση ασφαλέστερων περιοχών.

Οι επιχειρήσεις και οι ανταλλαγές πυρών έχουν αποκόψει βασικές οδικές αρτηρίες και έχουν καταστρέψει ζωτικές υποδομές, καθιστώντας αδύνατη την παραμονή των κατοίκων στα σπίτια τους και επιτείνοντας τον γεωγραφικό κατακερματισμό των εκτοπισμένων οικογενειών.

Σε ανακοίνωση, ο Διεθνής Οργανισμός Μετανάστευσης (ΔΟΜ) καλεί “όλες τις πλευρές (που εμπλέκονται σε αυτή) τη σύγκρουση να προστατεύσουν τους αμάχους, τους εργαζόμενους στον ανθρωπιστικό τομέα και να εγγυηθούν την ασφαλή και απρόσκοπτη πρόσβαση στην ανθρωπιστική βοήθεια, κυρίως στις περιοχές της Ταΐζ όπου η πρόσβαση είναι δύσκολη”.

“Έπειτα από χρόνια σύγκρουσης, οι οικογένειες στην Υεμένη αναγκάζονται ξανά να εγκαταλείψουν τις εστίες τους, συχνά με μόνα υπάρχοντα τα ρούχα που φορούν”, δήλωσε ο Αμπντουσατόρ Εσόεφ, επικεφαλής της αποστολής του ΔΟΜ στην Υεμένη.

“Έχουν επείγουσα ανάγκη από στέγη, τροφή, πόσιμο νερό και υγειονομική περίθαλψη. Χωρίς επιπλέον χρηματοδότηση, χιλιάδες οικογένειες κινδυνεύουν να βρεθούν χωρίς τη βοήθεια που χρειάζονται απεγνωσμένα”, πρόσθεσε.

Η Υεμένη βυθίστηκε ξανά στον πόλεμο τον Ιούλιο, έπειτα από τέσσερα χρόνια σχετικής ηρεμίας, καθώς σύρθηκε στη σύγκρουση στη Μέση Ανατολή.