Αισιοδοξία για επανεκκίνηση της διπλωματικής διαδικασίας μεταξύ ΗΠΑ και Ιράν εξέφρασε ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ, Αντόνιο Γκουτέρες.

Όπως ανέφερε, οι ειρηνευτικές συνομιλίες ενδέχεται να επαναληφθούν σύντομα.

Πιο συγκεκριμένα δήλωσε ότι είναι «ιδιαίτερα πιθανό» οι διαπραγματεύσεις να επανεκκινήσουν πριν από τη λήξη της εκεχειρίας την επόμενη εβδομάδα, γεγονός που, όπως υπογράμμισε, αποτελεί θετική ένδειξη για τη συνέχιση της διπλωματικής προσπάθειας.

Ο Γκουτέρες τόνισε, ωστόσο, ότι δεν θα πρέπει να υπάρχουν υπερβολικές προσδοκίες για άμεση επίλυση της κρίσης, σημειώνοντας πως πρόκειται για ένα ιδιαίτερα σύνθετο και μακροχρόνιο ζήτημα.

«Θα ήταν μη ρεαλιστικό να αναμένει κανείς ότι ένα τόσο περίπλοκο πρόβλημα μπορεί να επιλυθεί σε μία μόνο συνεδρία διαπραγμάτευσης», ανέφερε χαρακτηριστικά.

Παράλληλα, υπογράμμισε την ανάγκη συνέχισης των συνομιλιών σε συνδυασμό με τη διατήρηση της εκεχειρίας, επισημαίνοντας ότι η πρόοδος στη διπλωματία εξαρτάται άμεσα από τη σταθερότητα στο πεδίο.