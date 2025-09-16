ΟΗΕ, Ευρωπαϊκή Ένωση και ευρωπαϊκές πρωτεύουσες με ανακοινώσεις τους καταδικάζουν την νέα επίθεση που εξαπέλυσε σήμερα ο ισραηλινός στρατός στην πόλη της Γάζας, η οποία προκαλεί για ακόμη φορά μια διεθνή κατακραυγή κατά του Ισραήλ για τον πόλεμό του στη Λωρίδα της Γάζας.

Ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ για τα Ανθρώπινα Δικαιώματα Φόλκερ Τουρκ κάλεσε το Ισραήλ να σταματήσει αμέσως την χερσαία επίθεσή του στην πόλη της Γάζας, η οποία ξεκίνησε σήμερα, τονίζοντας ότι υπάρχουν στοιχεία που αποδεικνύουν τη διάπραξη εγκλημάτων πολέμου, εγκλημάτων κατά της ανθρωπότητας και πιθανώς και άλλων.

«Στο μόνο που πάει το μυαλό μου είναι στο τι σημαίνει αυτό για τις γυναίκες, για τα υποσιτισμένα παιδιά, για τα άτομα με αναπηρίες, αν δεχθούν ξανά επίθεση με αυτόν τον τρόπο. Και πρέπει να πω ότι η μόνη απάντηση σε αυτό είναι: σταματήστε τη σφαγή», δήλωσε ο Τουρκ μιλώντας σε δημοσιογράφους στη Γενεύη.

«Παλαιστίνιοι, Ισραηλινοί ουρλιάζουν για ειρήνη. Όλοι θέλουν να σταματήσει αυτό, και αυτό που βλέπουμε είναι μια περαιτέρω κλιμάκωση που είναι εντελώς απαράδεκτη», πρόσθεσε.

«Καλώ το Ισραήλ να σταματήσει την αδικαιολόγητη καταστροφή της Γάζας».

Επιτροπή Έρευνας του ΟΗΕ ανακοίνωσε νωρίτερα σήμερα ότι κατέληξε στο συμπέρασμα πως το Ισραήλ διέπραξε γενοκτονία στη Γάζα και ότι υψηλόβαθμοι Ισραηλινοί αξιωματούχοι, μεταξύ των οποίων ο πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου, υποκίνησαν τέτοιες ενέργειες, με το Ισραήλ να «απορρίπτει κατηγορηματικά» αυτή τη «μεροληπτική και ψευδή» έκθεση.

Ο Τουρκ δεν χρησιμοποίησε τον όρο αυτό (σ.σ. γενοκτονία), αλλά βρίσκεται υπό «πίεση» να το κάνει.

Σε ερώτηση που δέχθηκε ο Ύπατος Αρμοστής του ΟΗΕ αν θα σκεφτόταν να χρησιμοποιήσει τη λέξη γενοκτονία για να περιγράψει τις ενέργειες του Ισραήλ στη Γάζα, ο Τουρκ απάντησε: «Βλέπουμε τη συσσώρευση εγκλημάτων πολέμου μετά από εγκλήματα πολέμου ή εγκλήματα κατά της ανθρωπότητας, και ενδεχομένως ακόμη περισσότερα. Θέλω να πω, εναπόκειται στο δικαστήριο να αποφασίσει αν πρόκειται για γενοκτονία ή όχι και βλέπουμε τα στοιχεία να αυξάνονται».

Καταδίκη Βρυξελλών, χωρίς ορατή κοινή δράση των 27

Από τις στις Βρυξέλλες, εκπρόσωπος της Ευρωπαϊκής Ένωσης, δήλωσε πως η ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας θα προκαλέσει «περισσότερη καταστροφή, περισσότερους θανάτους και περισσότερη εκτόπιση» του πληθυσμού

Η Ευρωπαϊκή Ένωση «έχει επανειλημμένα παροτρύνει το Ισραήλ να μην κλιμακώσει την επιχείρησή του στην πόλη της Γάζας (…) Έχουμε καταστήσει σαφές ότι αυτό θα επιδεινώσει επίσης την ήδη καταστροφική ανθρωπιστική κατάσταση και θα θέσει σε κίνδυνο τις ζωές των ομήρων», δήλωσε ο εκπρόσωπος της Επιτροπής, Άνουαρ Ελ Ανουνί.

Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν κλιμάκωσε την κριτική της την περασμένη εβδομάδα κατά της ισραηλινής κυβέρνησης, προτείνοντας κυρώσεις κατά ορισμένων «εξτρεμιστών» υπουργών και «μερική αναστολή της Συμφωνίας Σύνδεσης ΕΕ-Ισραήλ» στο εμπόριο.

Αυτά τα μέτρα θα παρουσιαστούν επίσημα αύριο Τετάρτη από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή στις Βρυξέλλες. Ωστόσο, θεωρείται δύσκολο να υιοθετηθούν από τα κράτη μέλη που είναι βαθιά διχασμένα για το θέμα. Λόγω των διαφορών μεταξύ των 27 κρατών μελών, η Ευρωπαϊκή Ένωση κατηγορείται τακτικά για αδράνεια όσον αφορά τον πόλεμο στη Γάζα.

Αντιμέτωπες με αυτή την αδράνεια , αρκετές χώρες αποφάσισαν να αναλάβουν δράση μόνες τους. Το Βέλγιο αποφάσισε, επομένως, να επιβάλει μονομερώς μια σειρά κυρώσεων (οικονομικών, προξενικών) κατά του Ισραήλ και ορισμένων υπουργών της κυβέρνησης Νετανιάχου.

Ορισμένες χώρες, συμπεριλαμβανομένης της Γαλλίας, έχουν επίσης σχεδιάσει να αναγνωρίσουν κράτος της Παλαιστίνης στο περιθώριο της επόμενης Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Από την πλευρά του το Λονδίνο καταδίκασε την νέα ισραηλινή επίθεση στην πόλη της Γάζας χαρακτηρίζοντας την «εντελώς ανεύθυνη και απαράδεκτη». «Αυτό θα οδηγήσει μόνο σε περισσότερη αιματοχυσία, θα σκοτώσει περισσότερους αθώους πολίτες και θα θέσει σε κίνδυνο τους Ισραηλινούς ομήρους» που εξακολουθούν να κρατούνται στη Λωρίδα της Γάζας, έγραψε στην πλατφόρμα Χ η Βρετανίδα υπουργός Εξωτερικών Ιβέτ Κούπερ, ζητώντας «άμεση» κατάπαυση του πυρός.