Μία ασυνήθιστη κατάσταση επικράτησε στην αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, καθώς ηγέτες και εκπρόσωποι χωρών άρχισαν να αποχωρούν μαζικά την ώρα που ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίμν Νετανιάχου εισήλθε προκειμένου να εκφωνήσει την ομιλία του.

Από την άλλη μεριά, υποστηρικτές του Νετανιάχου χειροκροτώντας δυνατά και παραμένοντας όρθιοι για αρκετά λεπτά, θέλησαν να δώσουν μια άλλη εικόνα.

NOW: Delegations are leaving the hall ahead of Netanyahu’s speech at the UN. pic.twitter.com/ERp6eqEeAs — Clash Report (@clashreport) September 26, 2025

Η αίθουσα της Γενικής Συνέλευσης τελικώς έχει αδειάσει στο μεγαλύτερο μέρος της, στέλνοντας ένα δυνατό μήνυμα αποδοκιμασίας για τις ενέργειες του Ισραήλ στη Λωρίδα της Γάζας.

Στην ομιλία του ο Ισραηλινός πρωθυπουργός Μπενιαμίν Νετανιάχου δεσμεύτηκε να συνεχίσει τον πόλεμο του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς στη Λωρίδα της Γάζας και είπε στους ομήρους που κρατούνται ακόμη εκεί ότι δεν έχουν ξεχαστεί.

Ανένδοτος ο Νετανιάχου

Μιλώντας στα εβραϊκά, ο Ισραηλινός ηγέτης είπε: «Δεν σας έχουμε ξεχάσει – ούτε στιγμή. Ο λαός του Ισραήλ είναι μαζί σας. Δεν θα ησυχάσουμε μέχρι να επιστρέψετε όλοι στα σπίτια σας», λέγοντας ότι εγκαταστάθηκαν μεγάφωνα στη Λωρίδα της Γάζας, ώστε οι όμηροι να μπορούν να ακούσουν την ομιλία του από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ.

Ο Νετανιάχου κατέγραψε τις νίκες του Ισραήλ εναντίον της Χαμάς και άλλων ένοπλων οργανώσεων που υποστηρίζονται από το Ιράν σε μια ομιλία όπου ο Ισραηλινός πρωθυπουργός υπενθύμισε στον κόσμο τις φρικαλεότητες που υπέστησαν Ισραηλινοί στις 7 Οκτωβρίου 2023, όταν η Χαμάς επιτέθηκε στο Ισραήλ, σκοτώνοντας περίπου 1.200 ανθρώπους και κρατώντας ομήρους, 48 από τους οποίους παραμένουν στη Γάζα, σύμφωνα με ισραηλινούς απολογισμούς.

«Μεγάλο μέρος του κόσμου δεν θυμάται πλέον την 7η Οκτωβρίου. Αλλά εμείς θυμόμαστε», είπε ο Νετανιάχου.

Η στρατιωτική απάντηση του Ισραήλ έχει σκοτώσει περισσότερους από 65.000 ανθρώπους στον παλαιστινιακό θύλακα, σύμφωνα με τις αρχές εκεί, έχει ισοπεδώσει μεγάλο μέρος της πολιορκούμενης παράκτιας περιοχής και ο ΟΗΕ και δεκάδες οργανώσεις μιλούν για λιμό.

Ο Ισραηλινός πρωθυπουργός απέρριψε τις κατηγορίες για «γενοκτονία» στη Γάζα, επιμένοντας ότι στέλνει τρόφιμα στον πληθυσμό της παλαιστινιακής περιοχής και κατηγορώντας πολλές χώρες ότι «ενέδωσαν» στη Χαμάς.

«Πάρτε για παράδειγμα τις ψευδείς κατηγορίες για γενοκτονία. Το Ισραήλ κατηγορείται ότι στοχοποιεί αμάχους, αλλά τίποτα δεν θα μπορούσε να απέχει περισσότερο από την αλήθεια», είπε, τονίζοντας ότι το Ισραήλ λαμβάνει μέτρα για να αποφύγει τις απώλειες μεταξύ αμάχων και να διασφαλίσει ότι δεν λιμοκτονεί τον πληθυσμό.

«Η Χαμάς χρησιμοποιεί τους αμάχους ως ανθρώπινες ασπίδες και ως στηρίγματα για τον αηδιαστικό προπαγανδιστικό της πόλεμο εναντίον του Ισραήλ, προπαγάνδα που ευρωπαϊκά μέσα ενημέρωσης καταπίνουν ολόκληρη», πρόσθεσε, καταγγέλλοντας επίσης το γεγονός ότι πολλές χώρες «ενέδωσαν» στη Χαμάς αναγνωρίζοντας Κράτος της Παλαιστίνης.