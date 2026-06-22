Στο επίκεντρο των διεθνών διπλωματικών προσπαθειών βρίσκεται για ακόμη μια φορά η Συρία με τον Οργανισμό Ηνωμένων Εθνών να παρακολουθεί στενά τις εσωτερικές διεργασίες. Κατά τη διάρκεια της πρόσφατης ενημέρωσης προς το Συμβούλιο Ασφαλείας, ο αναπληρωτής ειδικός απεσταλμένος του γενικού γραμματέα για τη Συρία, Κλαούντιο Κορντόνε, υπογράμμισε ότι η διαδικασία της πολιτικής μετάβασης στη χώρα βρίσκεται αυτή τη στιγμή σε ένα ιδιαίτερα λεπτό και καθοριστικό σημείο.

Ο αξιωματούχος του ΟΗΕ έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στα επόμενα θεσμικά βήματα που πρέπει να υλοποιηθούν, δίνοντας προτεραιότητα στη συγκρότηση της Λαϊκής Συνέλευσης και την ουσιαστική ενδυνάμωση των κρατικών δομών.

Παράλληλα, ο κ. Κορντόνε επεσήμανε την ανάγκη να διασφαλιστεί η ενεργός συμμετοχή των γυναικών στα κέντρα λήψης αποφάσεων, καθώς και η δίκαιη εκπροσώπηση του συνόλου των τοπικών κοινοτήτων, προκειμένου να τεθούν στέρεες βάσεις για μια βιώσιμη ειρήνευση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε στη μεταβατική δικαιοσύνη, ζητώντας λογοδοσία για «όλους τους δράστες εγκλημάτων θηριωδίας», όχι μόνο για όσους συνδέονται με το καθεστώς ‘Ασαντ, καθώς και αναγνώριση των εμπειριών των γυναικών και των επιζώντων σεξουαλικής βίας σχετιζόμενης με τη σύγκρουση.

Αναφέρθηκε επίσης στις εξελίξεις επί του πεδίου, σημειώνοντας ότι στα βορειοανατολικά, η εφαρμογή της συμφωνίας μεταξύ της κυβέρνησης της Συρίας και των Συριακών Δημοκρατικών Δυνάμεων προχωρά, μεταξύ άλλων με την απελευθέρωση περίπου 1.300 κρατουμένων.

Αντιθέτως, για τη Σουέιντα υπογράμμισε ότι δεν έχει σημειωθεί «καμία πρόοδος» στον οδικό χάρτη επανένταξης, ενώ η δυσπιστία, η ανασφάλεια και οι πολιτικές διαιρέσεις, εμπόδισαν περισσότερους από 13.500 μαθητές να συμμετάσχουν στις εξετάσεις. Παράλληλα, ο Κορντόνε αναφέρθηκε στη συνεχιζόμενη ισραηλινή στρατιωτική δραστηριότητα στη νότια Συρία, καλώντας σε σεβασμό της κυριαρχίας και της εδαφικής ακεραιότητας της χώρας.

O αναπληρωτής βοηθός γενικός γραμματέας για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις, Ιντρίκα Ρατβάτε, μιλώντας εκ μέρους του Τομ Φλέτσερ, αναπληρωτή γενικού γραμματέα για Ανθρωπιστικές Υποθέσεις και συντονιστή Έκτακτης Βοήθειας, ανέφερε ότι οι ανθρωπιστικές ανάγκες στη Συρία παραμένουν σοβαρές, παρά τα σημάδια ανάκαμψης.

Σημείωσε ότι από τον Δεκέμβριο του 2024 έχουν επιστρέψει περίπου 1,6 εκατομμύρια πρόσφυγες και σχεδόν 2 εκατομμύρια εσωτερικά εκτοπισμένοι, τονίζοντας ότι η πρόσβαση σε προστασία, βασικές υπηρεσίες και μέσα διαβίωσης παραμένει κρίσιμη.