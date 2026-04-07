Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ προγραμμάτισε για σήμερα Τρίτη 7 Απριλίου 2026 την ψήφιση επί του σχεδίου Απόφασης που έχει υποβάλει το Μπαχρέιν με στόχο την προστασία της εμπορικής ναυσιπλοΐας μέσα και γύρω από τα Στενά του Ορμούζ, με το οποίο ζητούσε την έγκριση λήψης αναγκαίων αμυντικών μέτρων.

Η ψηφοφορία είχε αναβληθεί καθώς η Κίνα, η Ρωσία και άλλες ευρωπαϊκές χώρες είχαν εκφράσει σημαντικές ενστάσεις, με αποτέλεσμα να τροποποιηθεί αρκετές φορές ώστε να πλησιάσει αποδεκτή φρασεολογία από όλα τα κράτη-μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας.

Με την υποστήριξη άλλων χωρών του Κόλπου, το εμιράτο του Μπαχρέιν, εκλεγμένο κράτος μέλος του Συμβουλίου Ασφαλείας, άρχισε πριν από δύο εβδομάδες διαπραγματεύσεις επί σχεδίου απόφασης που θα έδινε ξεκάθαρη εντολή του ΟΗΕ σε οποιοδήποτε κράτος ήθελε να χρησιμοποιήσει βία για να εγγυηθεί την ελευθερία της ναυσιπλοΐας σε αυτή την καίριας σημασίας αρτηρία όπου το Ιράν έχει παραλύσει την κίνηση.

Ωστόσο, μπροστά στις ενστάσεις δύο κρατών-μονίμων μελών του Συμβουλίου Ασφαλείας, το κείμενο σταδιακά αμβλύνθηκε, ενώ η ψηφοφορία που αρχικά προβλεπόταν να γίνει την περασμένη εβδομάδα αναβλήθηκε επανειλημμένα, καθώς ήταν στην ουσία σίγουρο πως θα ασκείτο βέτο από τη Ρωσία ήκαι την Κίνα.

Η πιο πρόσφατη εκδοχή του κειμένου, που είδε χθες το AFP, καταδικάζει πάντα τις ιρανικές επιθέσεις εναντίον πλοίων και «ενθαρρύνει σθεναρά τα κράτη» που ενδιαφέρονται να «συντονίσουν τις προσπάθειές τους, αμυντικής φύσης και αναλογικές προς τις περιστάσεις, για να εγγυηθούν την ασφάλεια της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ μη εξαιρουμένων επιχειρήσεων συνοδείας εμπορικών πλοίων».

Το σχέδιο απόφασης «απαιτεί» εξάλλου το Ιράν να «σταματήσει αμέσως οποιαδήποτε επίθεση εναντίον πλοίων» που διέρχεται από αυτή τη θαλάσσια αρτηρία κρίσιμης σημασίας και «κάθε απόπειρα» παρεμπόδισης της ελευθερίας της ναυσιπλοΐας.

Το κείμενο τονίζει ακόμη ότι το Συμβούλιο Ασφαλείας είναι έτοιμο να «εξετάσει άλλα μέτρα» σε βάρος όσων υπονομεύουν την ελευθερία της ναυσιπλοΐας.

Η ψηφοφορία προγραμματίζεται να διεξαχθεί στις 11:00 (σ.σ. ώρα Νέας Υόρκης· 18:00 ώρα Ελλάδας), μερικές ώρες προτού εκπνεύσει το τελεσίγραφο που έχει απευθύνει στο Ιράν ο Ντόναλντ Τραμπ, ο οποίος απειλεί να καταστρέψει «ολόκληρη» τη χώρα το βράδυ της Τρίτης (σ.σ. στις 03:00 της Τετάρτης ώρα Ελλάδας) αν η Τεχεράνη δεν ξανανοίξει πλήρως τα Στενά του Ορμούζ, καίριας σημασίας για τον παγκόσμιο εφοδιασμό με πετρέλαιο.

