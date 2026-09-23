Ο Βασιλιάς της Ιορδανίας Αμπντάλα Β’ εκφώνησε μια δυναμική ομιλία στα Ηνωμένα Έθνη, ασκώντας δριμεία κριτική στις ισραηλινές πολιτικές στη Γάζα και την κατεχόμενη Δυτική Όχθη, ενώ προειδοποίησε ότι οι ενέργειες του Ισραήλ δημιουργούν μια ευρύτερη απειλή για την περιφερειακή ασφάλεια.

Ο Αμπντάλα περιέγραψε την καταστροφή στη Γάζα και αυτό που αποκάλεσε ντε φάκτο προσάρτηση εδαφών της Δυτικής Όχθης ως μια προσπάθεια να καταστεί αδύνατη η δημιουργία ενός βιώσιμου παλαιστινιακού κράτους.

Κατηγόρησε τις ισραηλινές αρχές για επιτάχυνση των εποικισμών και των κατασχέσεων γης, ενώ καταδίκασε τη βία των εποίκων και τον εκτοπισμό των Παλαιστινίων. Περιέγραψε ρητά τον αναγκαστικό εκτοπισμό των Παλαιστινίων ως έγκλημα πολέμου.

Ο Ιορδανός βασιλιάς έστρεψε επίσης την προσοχή του στη Συρία, προειδοποιώντας ότι αυτό που χαρακτήρισε ως «επεκτατική όρεξη» του Ισραήλ έχει μετατραπεί σε περιφερειακή απειλή, και ζήτησε να μπει τέλος στις ισραηλινές στρατιωτικές εισβολές εκεί.

Η ομιλία πραγματοποιείται εν μέσω αυξανόμενης διεθνούς συζήτησης για τις πολιτικές του Ισραήλ στα κατεχόμενα παλαιστινιακά εδάφη, ενώ ο Γενικός Γραμματέας του ΟΗΕ Αντόνιο Γκουτέρες προειδοποίησε ξεχωριστά ότι η επέκταση των εποικισμών, η βία και ο εκτοπισμός στη Δυτική Όχθη υπονομεύουν τις προοπτικές για μια λύση δύο κρατών.

Τα σχόλια του Αμπντάλα θέτουν τις μακροχρόνιες ανησυχίες της Ιορδανίας για την ασφάλεια και την εναντίωσή της στην προσάρτηση απευθείας ενώπιον της διεθνούς κοινότητας.