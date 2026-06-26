Στις 74.469 ανέρχονται οι αξιώσεις που έχουν συλλεχθεί συνολικά από το Μητρώο Ζημιών των Ηνωμένων Εθνών από την κατασκευή του Τείχους στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, σύμφωνα με την έκθεση προόδου του Συμβουλίου του “United Nations Register of Damage Caused by the Construction of the Wall in the Occupied Palestinian Territory”, ημερομηνίας 5 Ιουνίου 2026.

Η έκθεση υποβλήθηκε για διαβίβαση στη Γενική Συνέλευση, σύμφωνα με την παράγραφο 6 του Ψηφίσματος ES-10/17, και καλύπτει την περίοδο από τις 17 Μαΐου 2025 έως τις 5 Ιουνίου 2026.

Σύμφωνα με την έκθεση, το Γραφείο του Μητρώου Ζημιών συνέχισε τις δραστηριότητες ενημέρωσης και συλλογής αξιώσεων στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη, καθώς και την επεξεργασία τους προς εξέταση από το Συμβούλιο. Από την έναρξη της λειτουργίας του το 2008, η εκστρατεία ενημέρωσης και συλλογής αξιώσεων έχει πραγματοποιηθεί και στις εννέα επηρεαζόμενες επαρχίες: Τζενίν, Τουμπάς, Τουλκάρμ, Καλκίλια, Σαλφίτ, Ραμάλα, Χεβρώνα, Βηθλεέμ και Ιερουσαλήμ, οι οποίες περιλαμβάνουν πληθυσμό άνω των 1,3 εκατομμυρίων κατοίκων.

Κατά την περίοδο αναφοράς, οι δραστηριότητες ενημέρωσης πραγματοποιήθηκαν για 25 δημόσιους φορείς από όλες τις επαρχίες, συμπεριλαμβανομένων υπουργείων, δήμων και τοπικών δημόσιων αρχών, μέσω δια ζώσης συναντήσεων, τηλεφωνικών επικοινωνιών και τηλεδιασκέψεων.

Η έκθεση αναφέρει ότι η συλλογή αξιώσεων ανεστάλη για οκτώ μήνες λόγω της επιδείνωσης της κατάστασης ασφαλείας στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και της έλλειψης εξωπροϋπολογιστικών πόρων για τη στήριξη του έργου δύο υπευθύνων συλλογής αξιώσεων επί του πεδίου. Η διαδικασία επανεκκίνησε στις 27 Απριλίου 2026.

Ως αποτέλεσμα, κατά την περίοδο αναφοράς συλλέχθηκαν συνολικά 269 αξιώσεις, εκ των οποίων 78 μετά την επανέναρξη της διαδικασίας στις 27 Απριλίου 2026. Οι αξιώσεις που συλλέχθηκαν περιλαμβάνουν δύο αξιώσεις κατηγορίας F, που αφορούν «δημόσιους πόρους και άλλα», από την κοινότητα Μπούντρους στην επαρχία Ραμάλα και την Αλ Μουτίλα στην επαρχία Τζενίν. Επιπλέον, κατά την ίδια περίοδο διορθώθηκαν 100 αξιώσεις από διάφορες περιοχές.

Έως τις 5 Ιουνίου 2026, είχαν συλλεχθεί συνολικά 74.469 αξιώσεις. Η έκθεση σημειώνει ότι το Γραφείο έχει πλέον συλλέξει αξιώσεις σε όλες τις επηρεαζόμενες κοινότητες όπου η κατασκευή του Τείχους έχει ολοκληρωθεί. Η διαδικασία συλλογής επικεντρώνεται πλέον σε αξιώσεις που δεν είχαν προηγουμένως συλλεχθεί από επηρεαζόμενες περιοχές, συμπεριλαμβανομένων αξιώσεων κατηγορίας F, καθώς και αξιώσεων που προκύπτουν από νέες εξελίξεις επί του πεδίου.

Κατά την περίοδο αναφοράς, το Γραφείο του Μητρώου Ζημιών επεξεργάστηκε 4.552 αξιώσεις, ενώ έγιναν τεχνικές προσαρμογές σε 183 αξιώσεις λόγω περαιτέρω ανάπτυξης των κριτηρίων επιλεξιμότητας. Παρότι το χάσμα μεταξύ των αξιώσεων που έχουν συλλεχθεί και εκείνων που έχουν επεξεργαστεί περιορίστηκε, παραμένει εκκρεμότητα 21.046 μη επεξεργασμένων αξιώσεων.

Για την επιτάχυνση της επεξεργασίας, το Συμβούλιο συνέστησε στο Γραφείο να αναπτύξει νέες μεθοδολογίες και τεχνολογικές καινοτομίες.

Από την έναρξη λειτουργίας του Μητρώου Ζημιών έως σήμερα, το Συμβούλιο αποφάσισε να συμπεριλάβει στο Μητρώο τις απώλειες που περιλαμβάνονται σε 51.548 αξιώσεις και να μη συμπεριλάβει 1.875 αξιώσεις που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας, ανεβάζοντας τον συνολικό αριθμό των αποφασισμένων αξιώσεων σε 53.423.

Κατά την περίοδο αναφοράς, το Συμβούλιο εξέτασε και αποφάσισε επί 5.568 αξιώσεων που είχαν επεξεργαστεί από το Γραφείο. Συνολικά, αποφάσισε να συμπεριλάβει στο Μητρώο 5.568 αξιώσεις και να μη συμπεριλάβει 282 αξιώσεις που δεν πληρούσαν τα κριτήρια επιλεξιμότητας. Από τις αξιώσεις που εξετάστηκαν, 4.912 αφορούσαν απώλειες κατηγορίας A, δηλαδή γεωργικές απώλειες, 104 αφορούσαν απώλειες κατηγορίας B για εμπορικές απώλειες, 551 αφορούσαν απώλειες κατηγορίας D για απώλειες απασχόλησης, και μία αφορούσε απώλειες κατηγορίας F.

Η έκθεση αναφέρει επίσης ότι οι δραστηριότητες συλλογής αξιώσεων και ενημέρωσης στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη χρηματοδοτούνται από εξωπροϋπολογιστικές συνεισφορές. Από την ίδρυση του Γραφείου του Μητρώου Ζημιών έχουν διατεθεί περισσότερα από 9,47 εκατομμύρια δολάρια ΗΠΑ, ενώ κατά την περίοδο αναφοράς το Γραφείο έλαβε εθελοντικές συνεισφορές από τη Ρωσία και το Αραβικό Ταμείο για την Οικονομική και Κοινωνική Ανάπτυξη, συνολικού ύψους 452.416 δολαρίων.

Το Συμβούλιο σημειώνει επίσης την εποικοδομητική συνεργασία με Παλαιστίνιους αξιωματούχους, καθώς και με σχετικούς Ισραηλινούς εκπροσώπους. Κατά την εφαρμογή της εντολής του, το Μητρώο Ζημιών δεν αντιμετώπισε προβλήματα πρόσβασης ή παράδοσης των απαραίτητων υλικών.

Το Συμβούλιο σημειώνει με ικανοποίηση την καλή συνεργασία με τις υπηρεσίες και τα γραφεία των Ηνωμένων Εθνών που βρίσκονται επί του πεδίου στα Κατεχόμενα Παλαιστινιακά Εδάφη και αναφέρει ότι θα συνεχίσει να υποβάλλει περιοδικές εκθέσεις.

Πηγή: ΑΜΠΕ