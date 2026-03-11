Το Συμβούλιο Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών ενημέρωσε o εκπρόσωπος του Γραφείου Αφοπλισμού του ΟΗΕ, Αντεντέτζι Έμπο για την εφαρμογή της Απόφασης 2118 (2013) σχετικά με την εξάλειψη του συριακού προγράμματος χημικών όπλων, επισημαίνοντας ότι παραμένουν σοβαρά ερωτήματα για την πληρότητα των δηλώσεων της προηγούμενης κυβέρνησης.

Όπως ανέφερε, από το 2014 η Τεχνική Γραμματεία του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) «δεν μπόρεσε να επιβεβαιώσει ότι η δήλωση που υποβλήθηκε από την προηγούμενη κυβέρνηση ήταν ακριβής και πλήρης», λόγω «ανεπαρκών και ανακριβών πληροφοριών». Η υπηρεσία εξέφρασε «σοβαρή ανησυχία» ότι τα προβλήματα αφορούν «μεγάλες ποσότητες πιθανώς μη δηλωμένων ή μη επαληθευμένων χημικών παραγόντων και πυρομαχικών».

Σύμφωνα με τα στοιχεία που έχουν συγκεντρωθεί, πέρα από τις «26 δηλωμένες εγκαταστάσεις που σχετίζονται με χημικά όπλα», υπάρχουν ενδείξεις ότι «περισσότερες από 100 άλλες εγκαταστάσεις» ενδέχεται να είχαν εμπλακεί σε δραστηριότητες σχετικές με το πρόγραμμα της προηγούμενης κυβέρνησης.

Η νέα κυβέρνηση της Συρίας συνεργάζεται με τον OPCW για να αποσαφηνιστεί «η πλήρης έκταση και το εύρος του προγράμματος». Από τον Μάρτιο του 2025 έχουν επισκεφθεί «περισσότερες από είκοσι τοποθεσίες», έχουν συλλεχθεί «19 δείγματα» και «πάνω από 6.000 έγγραφα», ενώ παραδόθηκαν «34 σφραγισμένα χαρτοκιβώτια» με έγγραφα για ανάλυση.

Ο κ. Έμπο υπογράμμισε ότι πρόκειται για «μια κρίσιμη ευκαιρία για το καθεστώς αφοπλισμού και μη διάδοσης», καλώντας τα μέλη του Συμβουλίου να επιδείξουν ενότητα ώστε να ολοκληρωθεί η προσπάθεια εξάλειψης των χημικών όπλων στη Συρία.

Η Μόνιμη Αντιπρόσωπος της Ελλάδας πρέσβης Αγ. Μπαλτά κατά την τοποθέτηση της επανέλαβε την πλήρη υποστήριξη της Ελλάδας στην κυριαρχία, την ενότητα και την εδαφική ακεραιότητα της Συρίας, καθώς και σε μια πλήρως συμπεριληπτική πολιτική μετάβαση υπό την ηγεσία και την ευθύνη της Συρίας, στο πνεύμα της Απόφασης 2254 του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών.

Ζήτησε την ενότητα του Συμβουλίου Ασφαλείας στην τήρηση της απόφασης 2118 (2013) του Συμβουλίου Ασφαλείας των Ηνωμένων Εθνών, αλλά και των διεθνών κανόνων κατά της χρήσης χημικών όπλων.

Η κ. Μπαλτά εξέφρασε ικανοποίηση για τη συνεχιζόμενη εποικοδομητική συνεργασία μεταξύ της Τεχνικής Γραμματείας του Οργανισμού για την Απαγόρευση των Χημικών Όπλων (OPCW) και των συριακών μεταβατικών αρχών και επανέλαβε την έκκληση της Ελλάδας προς την Εθνική Αρχή της Συρίας να συνεργαστεί στενά με την Τεχνική Γραμματεία του OPCW, προκειμένου να επιλυθούν τα 19 εκκρεμή ζητήματα που απομένουν.

Επίσης επανέλαβε τη δέσμευση της Ελλάδας να υποστηρίξει τον OPCW, μεταξύ άλλων μέσω της ιδιότητάς της ως μέλους του Εκτελεστικού Συμβουλίου, καθώς και μέσω της δέσμευσής της για χρηματοδοτική συνεισφορά στο Ταμείο του για τις αποστολές στη Συρία.