Το Ιράν εξέφρασε την εκτίμησή του στην Κίνα και στη Ρωσία για την «υπεύθυνη στάση» που επέδειξαν σήμερα με την άσκηση βέτο στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ, μπλοκάροντας το σχέδιο ψηφίσματος του Μπαχρέιν για την προστασία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ.

«Μπλοκάροντας ένα διαβλητό σχέδιο, υπερασπίστηκαν τον Καταστατικό Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών και δεν επέτρεψαν να χρησιμοποιηθεί καταχρηστικά το Συμβούλιο Ασφαλείας προκειμένου να νομιμοποιήσει την αμερικανική επίθεση με πρόσχημα την ελευθερία της ναυσιπλοΐας στα Στενά του Ορμούζ και στον Περσικό Κόλπο», αναφέρει η ιρανική αντιπροσωπεία στον ΟΗΕ σε ανάρτησή της στην πλατφόρμα Χ.

Η Κίνα και η Ρωσία στάθηκαν «στη σωστή πλευρά της Ιστορίας», υπογραμμίζεται στην ανάρτηση.