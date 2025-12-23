Επιστολή στο Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ απέστειλε ο Μόνιμος Αντιπρόσωπος του Ισραήλ, Ντάνι Ντανόν, στην οποία εκφράζει «βαθιά ανησυχία για τις κακόβουλες δραστηριότητες του ιρανικού καθεστώτος», υπογραμμίζοντας ότι οι εν λόγω ενέργειες «δεν συμμορφώνονται με τα Ψηφίσματα 1929, 1747 και άλλα του Συμβουλίου Ασφαλείας» και συνιστούν «μεγάλη απειλή για τη διεθνή ειρήνη και ασφάλεια».

Το Ισραήλ υποστηρίζει ότι το Ιράν συνεχίζει να παραβιάζει τις υποχρεώσεις του βάσει σειράς Ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας, ιδίως μέσω δοκιμών βαλλιστικών πυραύλων και μεταφοράς όπλων. Σημειώνει ότι το Ιράν «συνεχίζει να παραβιάζει τις διεθνείς του υποχρεώσεις» και ότι πραγματοποιεί δραστηριότητες «σχετιζόμενες με βαλλιστικούς πυραύλους ικανούς να μεταφέρουν πυρηνικά όπλα», κατά παράβαση του Ψηφίσματος 1929 (2010).

Ο κ. Ντανόν αναφέρει επίσης ότι η Τεχεράνη προχωρά σε «μεταφορές όπλων προς την τρομοκρατική οργάνωση Χεζμπολάχ», παραβιάζοντας το Ψήφισμα 1747 (2007) που απαγορεύει στο Ιράν να προμηθεύει, να πουλάει ή να μεταφέρει όπλα και συναφή υλικά. Επίσης, αναφέρει, ότι η μεταφορά όπλων προς τη Χεζμπολάχ αντιβαίνει επίσης στα Ψηφίσματα 1701 (2006) και 1559 (2004).

Εκτοξεύσεις πυραύλων (4-5 Δεκεμβρίου 2025)

Το Ισραήλ αναφέρει ότι το Ναυτικό των Φρουρών της Επανάστασης (IRGC) διεξήγαγε άσκηση στη Θάλασσα του Ομάν και κοντά στα Στενά του Ορμούζ, κατά την οποία εκτοξεύτηκε «σημαντικός αριθμός βαλλιστικών και πύραυλοι κρουζ μεγάλου βεληνεκούς», μεταξύ αυτών οι Qadr-110, Qadr-380, Ghadir και η σειρά 303.

Ο Διοικητής του Ναυτικού των IRGC φέρεται να δήλωσε ότι «οι βαλλιστικοί και πύραυλοι κρουζ του Ναυτικού των IRGC δοκιμάστηκαν σύμφωνα με τις αρχές παθητικής άμυνας» και ότι «η ακτογραμμή στον Περσικό Κόλπο έχει μήκος 1.375 χιλιόμετρα – η εμβέλεια αυτού του πυραύλου ξεπερνά το όριο αυτό».

Κατά το Ισραήλ, οι εν λόγω εκτοξεύσεις «συνιστούν παραβίαση του Άρθρου 9 του ψηφίσματος 1929 (2010) του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Μεταφορές όπλων προς τη Χεζμπολάχ (2 Δεκεμβρίου 2025)

Σύμφωνα με την επιστολή, οι συριακές αρχές κατέσχεσαν δύο αποστολές όπλων «με προέλευση το Ιράν που προορίζονταν για τη Χεζμπολάχ». Τα φορτία φέρονται να περιείχαν 1.250 αντιαρματικά όπλα, βαρέα τυφέκια, χειροβομβίδες και RPG-29.

Ο κ. Ντανόν σημειώνει ότι οι μεταφορές αυτές «αποτελούν κατάφωρη παραβίαση» του Ψηφίσματος 1747 (2007) και είναι ενάντια στα Ψηφίσματα 1701 (2006) και 1559 (2004).

Ο Ισραηλινός Μόνιμος Αντιπρόσωπος καλεί το Συμβούλιο Ασφαλείας «να καταδικάσει τη συνεχιζόμενη μη συμμόρφωση του ιρανικού καθεστώτος» και «να συγκαλέσει επειγόντως την Επιτροπή Κυρώσεων 1737», ώστε να εξετάσει το ζήτημα και να λάβει τα ενδεδειγμένα μέτρα.

Το Ισραήλ ζητεί η επιστολή να διαβιβαστεί στους εκπροσώπους του Συμβουλίου Ασφαλείας και επισημαίνει ότι αντίγραφο έχει αποσταλεί και προς τον Γενικό Γραμματέα του ΟΗΕ.