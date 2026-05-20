Ο ΟΗΕ προειδοποιεί ότι το παρατεταμένο κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ μπορεί να πυροδοτήσει μια ανεξέλεγκτη παγκόσμια κρίση στις τιμές των τροφίμων μέσα στους επόμενους 6 έως 12 μήνες.

Για την ακρίβεια, η προειδοποίηση έρχεται από τον Οργανισμό Τροφίμων και Γεωργίας του ΟΗΕ (FAO). Αιτία της διαφαινόμενης κρίσης είναι το κλείσιμο των Στενών του Ορμούζ, που αποτελούν κομβικό σημείο για το παγκόσμιο εμπόριο.

Σύμφωνα με τον FAO, το «παράθυρο ευκαιρίας» για τη λήψη προληπτικών μέτρων στενεύει δραματικά, με τις τρέχουσες αποφάσεις αγροτών και κυβερνήσεων να κρίνουν το μέλλον της παγκόσμιας επισιτιστικής ασφάλειας.

Ο Δείκτης Τιμών Τροφίμων του FAO κατέγραψε άνοδο για τρίτο συνεχή μήνα τον Απρίλιο, δεχόμενος ισχυρές πιέσεις από το υψηλό ενεργειακό κόστος και τις γεωπολιτικές αναταραχές στη Μέση Ανατολή.

Όπως εξηγεί ο Οργανισμός, η κρίση μεταδίδεται σταδιακά με τη μορφή «ντόμινο»:

-Εκτίναξη του κόστους της ενέργειας.

-Αύξηση στις τιμές λιπασμάτων και σπόρων.

-Αναγκαστική μείωση της παραγωγής.

-Άνοδος των τιμών των πρώτων υλών.

-Γενικευμένος πληθωρισμός στα τρόφιμα.

Η κατάσταση απειλείται με περαιτέρω επιδείνωση λόγω του φαινομένου Ελ Νίνιο, το οποίο αναμένεται να προκαλέσει ακραίες ξηρασίες και να διαταράξει τις ισορροπίες των βροχοπτώσεων και των θερμοκρασιών σε πολλές παραγωγικές περιοχές του πλανήτη.

Ο Μάσιμο Τορέρο, επικεφαλής οικονομολόγος του FAO, υπογράμμισε τη σημασία της άμεσης δράσης:

«Είναι ώρα να εξετάσουμε σοβαρά πώς θα αυξήσουμε την ικανότητα απορρόφησης των χωρών και πώς θα ενισχύσουμε την ανθεκτικότητά τους απέναντι σε αυτό το εμπόδιο, ώστε να ελαχιστοποιήσουμε τις πιθανές επιπτώσεις».

Για την αντιμετώπιση του κινδύνου, ο οργανισμός προτείνει μια δέσμη περισσότερων από 20 μέτρων (βραχυπρόθεσμου, μεσοπρόθεσμου και μακροπρόθεσμου ορίζοντα), εστιάζοντας στα εξής:

1)Εναλλακτικές διαδρομές: Άμεσος καθορισμός εμπορικών οδών που θα παρακάμπτουν τα Στενά του Ορμούζ.

2)Αυτοσυγκράτηση στο εμπόριο: Μείωση των περιορισμών στις εξαγωγές από τις χώρες-παραγωγούς.

3)Δημιουργία αποθεμάτων: Συγκέντρωση στρατηγικών περιφερειακών αποθεμάτων για την απορρόφηση των αυξημένων μεταφορικών εξόδων.

4)Στήριξη των αγροτών: Παροχή δανείων με ευνοϊκούς και προσιτούς όρους στους παραγωγούς για τη χρηματοδότηση αγοράς λιπασμάτων και εφοδίων.

5)Ανθρωπιστική βοήθεια: Διασφάλιση και προστασία της απρόσκοπτης ροής της ανθρωπιστικής βοήθειας παγκοσμίως.