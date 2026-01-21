Το Συμβούλιο Ασφαλείας του ΟΗΕ καταδίκασε την τρομοκρατική επίθεση που έγινε στις 19 Ιανουαρίου σε εστιατόριο στην εμπορική συνοικία Σαρ-ε-Ναου της Καμπούλ, επισημαίνοντας ότι πρόκειται για «φρικτή τρομοκρατική επίθεση» την ευθύνη της οποίας «ανέλαβε το ISIL (Da’esh)-K» και είχε ως αποτέλεσμα «τον θάνατο έξι Αφγανών και ενός Κινέζου υπηκόου», καθώς και τον τραυματισμό «αρκετών άλλων, μεταξύ των οποίων και ενός παιδιού».

Σε δήλωσή τους, τα μέλη του Συμβουλίου Ασφαλείας εξέφρασαν «τα πιο ειλικρινή τους συλλυπητήρια και τη βαθιά τους συμπαράσταση προς τις οικογένειες των θυμάτων», απευθύνοντας παράλληλα μήνυμα αλληλεγγύης «προς τον λαό του Αφγανιστάν και της Κίνας», ενώ ευχήθηκαν «ταχεία και πλήρη ανάρρωση σε όσους τραυματίστηκαν».

Το Συμβούλιο υπογράμμισε ότι «η τρομοκρατία, σε όλες τις μορφές και εκδηλώσεις της, συνιστά μία από τις σοβαρότερες απειλές για την ειρήνη και την ασφάλεια στο Αφγανιστάν, καθώς και παγκοσμίως», επαναβεβαιώνοντας τη σταθερή θέση των Ηνωμένων Εθνών έναντι κάθε τρομοκρατικής ενέργειας.

Ιδιαίτερη έμφαση δόθηκε στην ανάγκη λογοδοσίας, με τα μέλη του Συμβουλίου να τονίζουν ότι πρέπει «να λογοδοτήσουν και να οδηγηθούν στη δικαιοσύνη οι δράστες, οι οργανωτές, οι χρηματοδότες και οι υποστηρικτές αυτών των καταδικαστέων τρομοκρατικών πράξεων».

Παράλληλα, κάλεσαν όλα τα κράτη «να συνεργαστούν ενεργά με όλες τις αρμόδιες αρχές», σύμφωνα με «τις υποχρεώσεις τους βάσει του διεθνούς δικαίου και των σχετικών ψηφισμάτων του Συμβουλίου Ασφαλείας».

Στη δήλωση επαναλαμβάνεται ότι «κάθε τρομοκρατική πράξη είναι εγκληματική και αδικαιολόγητη, ανεξαρτήτως κινήτρων, όπου και αν, όποτε και από οποιονδήποτε διαπράττεται», ενώ υπογραμμίζεται η ανάγκη όλα τα κράτη «να καταπολεμούν με κάθε μέσο» τις απειλές κατά της διεθνούς ειρήνης και ασφάλειας, «σύμφωνα με τον Χάρτη των Ηνωμένων Εθνών» και το διεθνές δίκαιο, συμπεριλαμβανομένου «του διεθνούς δικαίου ανθρωπίνων δικαιωμάτων, του διεθνούς ανθρωπιστικού δικαίου».

Πηγή: ΑΠΕ-ΜΠΕ