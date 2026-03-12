Τον έντονο ανθρωπιστικό αντίκτυπο της σύγκρουσης στο Ιράν επισημαίνει η υπηρεσία προσφύγων του ΟΗΕ, προειδοποιώντας ότι ο αριθμός των εκτοπισμένων εντός της χώρας έχει ήδη φθάσει σε εκατομμύρια.

Σύμφωνα με την UNHCR, έως και 3,2 εκατομμύρια άνθρωποι έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τα σπίτια τους από την έναρξη της σύγκρουσης, στις 28 Φεβρουαρίου.

Όπως επισημαίνεται σε σχετική ανακοίνωση της υπηρεσίας, ο αριθμός των εκτοπισμένων ενδέχεται να αυξηθεί περαιτέρω όσο συνεχίζονται οι εχθροπραξίες.

«Ο αριθμός αυτός πιθανόν να συνεχίσει να αυξάνεται καθώς επιμένουν οι συγκρούσεις, σηματοδοτώντας μια ανησυχητική κλιμάκωση στις ανθρωπιστικές ανάγκες», αναφέρει η UNHCR.

Οι εκτιμήσεις βασίζονται σε αρχικά στοιχεία σχετικά με τον αριθμό των ανθρώπων που έχουν αναγκαστεί να εγκαταλείψουν τις εστίες τους εξαιτίας της συνεχιζόμενης κρίσης.