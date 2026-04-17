Ανησυχητικά είναι τα στοιχεία που βλέπουν το φως της δημοσιότητας για το ανθρώπινο κόστος του πολέμου στη Γάζα, με τις γυναίκες και τα κορίτσια να συγκαταλέγονται δυσανάλογα στα θύματα, ακόμη και μήνες μετά την έναρξη της εκεχειρίας.

Σύμφωνα με τον ΟΗΕ, τουλάχιστον 47 γυναίκες και κορίτσια σκοτώνονταν κατά μέσο όρο καθημερινά κατά τη διάρκεια των εχθροπραξιών, ενώ οι θάνατοι συνεχίζονται έξι μήνες μετά την εφαρμογή της εύθραυστης εκεχειρίας.

Περισσότερες από 38.000 γυναίκες και κορίτσια έχασαν τη ζωή τους στη Λωρίδα της Γάζας από τον Οκτώβριο του 2023 έως τον Δεκέμβριο του 2025, σύμφωνα με σχετική έκθεση που επικεντρώνεται στην ισότητα των φύλων.

«Οι γυναίκες και τα κορίτσια αντιστοιχούν σε ποσοστό θανάτων πολύ υψηλότερο από αυτό που παρατηρήθηκε σε προηγούμενες συγκρούσεις», δήλωσε η Σοφία Κάλτορπ από τη Γενεύη, τονίζοντας πως «ήταν άνθρωποι με τη δική τους ζωή και όνειρα».

Ο ΟΗΕ εκφράζει έντονη ανησυχία καθώς οι απώλειες συνεχίστηκαν και μετά την εκεχειρία του Οκτωβρίου, αν και ο ακριβής αριθμός των θυμάτων παραμένει άγνωστος λόγω ελλιπών στοιχείων.