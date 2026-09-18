Την έντονη δυσαρέκειά του για την τακτική της Ουάσιγκτον εξέφρασε ανοιχτά ο Γενικός Γραμματέας των Ηνωμένων Εθνών, Αντόνιο Γκουτέρες, σχολιάζοντας την απόφαση των αμερικανικών αρχών να μην εγκρίνουν τη χορήγηση βίζας στον Πρόεδρο της Παλαιστινιακής Αρχής, Μαχμούντ Αμπάς.

Η εξέλιξη αυτή εμποδίζει για δεύτερη διαδοχική χρονιά τον Παλαιστίνιο ηγέτη να μεταβεί στη Νέα Υόρκη προκειμένου να δώσει το «παρών» στις εργασίες της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ, οι οποίες είναι προγραμματισμένες για την ερχόμενη εβδομάδα.

«Ο γενικός γραμματέας ανησυχεί για τις επιπτώσεις αυτής της απόφασης, σε ό,τι αφορά τη δυνατότητα του κράτους της Παλαιστίνης να συμμετέχει πλήρως στις εργασίες των Ηνωμένων Εθνών, είπε ο εκπρόσωπος του Γκουτέρες, Στεφάν Ντουζαρίκ.

Υπενθυμίζεται πως την Πέμπτη το Στέιτ Ντιπάρτμεντ γνωστοποίησε ότι αρνήθηκε να χορηγήσει βίζα στην παλαιστινιακή αντιπροσωπεία, στην οποία περιλαμβάνεται και ο Αμπάς, σε ένδειξη διαμαρτυρίας για την απουσία μεταρρυθμίσεων από την Παλαιστινιακή Αρχή. Μόνο τα μέλη της παλαιστινιακής αποστολής στον ΟΗΕ θα μπορούν να συμμετάσχουν σε αυτήν την ετήσια σύνοδο.