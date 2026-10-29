Η Γενική Συνέλευση του ΟΗΕ υιοθέτησε χθες Τετάρτη, με ευρεία πλειοψηφία, για ακόμη μια χρονιά, ψήφισμα που ζητεί να τερματιστεί το εμπάργκο των ΗΠΑ σε βάρος της Κούβας, πλην όμως με τον χαμηλότερο αριθμό ψήφων των τελευταίων 30 ετών.

Εδώ και εβδομάδες, η Αβάνα κατηγορούσε την Ουάσινγκτον πως είχε αποδυθεί σε διπλωματική επίθεση προκειμένου διάφορες χώρες να αποσύρουν την υποστήριξή τους στο νομικά μη δεσμευτικό ψήφισμα που παρουσιάστηκε από την κουβανική αντιπροσωπεία.

Το κείμενο, που ζητεί να αρθεί το οικονομικό, εμπορικό και χρηματοπιστωτικό εμπάργκο των ΗΠΑ σε βάρος της νήσου υπό κομμουνιστική κυβέρνηση εγκρίθηκε με 130 ψήφους υπέρ, 17 κατά και 25 αποχές.

Πρόκειται για τον μικρότερο αριθμό θετικών ψήφων από το 1995.

Το ψήφισμα, που προτείνεται κάθε χρόνο από το 1992, ειδικά φέτος περιείχε αναφορά στις συνέπειες του πετρελαϊκού αποκλεισμού που επιβάλλεται από την αμερικανική κυβέρνηση στη χώρα της Καραϊβικής τους τελευταίους εννιά μήνες.

Για πολύ καιρό, η Αβάνα εξασφάλιζε σχεδόν ομόφωνη έγκριση του κειμένου στον ΟΗΕ. Το 2004 και το 2005, εξασφάλιζε πάνω από 182 ψήφους υπέρ του ψηφίσματος, που πάντως καταψήφιζαν πάγια οι ΗΠΑ και το Ισραήλ.

«Ο κόσμος για ακόμη μια φορά τάχθηκε κατά πλειοψηφία εναντίον του αποκλεισμού, παρά τις πιέσεις και τους εκβιασμούς που ασκήθηκαν με τον πιο θρασύ τρόπο από τις ΗΠΑ για να αλλάξει η πορεία αυτής της ψηφοφορίας», σχολίασε μέσω X ο Κουβανός πρόεδρος Μιγκέλ Ντίας-Κανέλ.

El mundo ha vuelto a pronunciarse mayoritariamente contra el #bloqueo, incluso por encima de las más groseras presiones y chantajes de EE.UU para cambiar el rumbo de esta votación. 1/3 https://t.co/lOyUZqVS8s — Miguel Díaz-Canel Bermúdez (@DiazCanelB) October 28, 2026

Στην έδρα των Ηνωμένων Εθνών, ο Κουβανός υπουργός Εξωτερικών Μπρούνο Ροδρίγκες κατηγόρησε την Ουάσινγκτον πως θέλει να «καθορίσει την τύχη» της χώρας του και να «ιδιοποιηθεί» τα πλούτη της.

«Ο αποκλεισμός σκοτώνει και τιμωρεί τον πληθυσμό μας σιωπηρά όσο ποτέ πριν», πρόσθεσε από το βήμα ο επικεφαλής της κουβανικής διπλωματίας.

Λίγο πριν από την ψηφοφορία, ο Αμερικανός πρέσβης στον ΟΗΕ Μάικ Γουόλτς αρνήθηκε την ύπαρξη αποκλεισμού σε βάρος της Κούβας και αντέτεινε πως για «τις ελλείψεις» που αντιμετωπίζει «ο κουβανικός λαός φταίει αποκλειστικά το διεφθαρμένο κομμουνιστικό καθεστώς».

Ο μόνιμος αντιπρόσωπος των ΗΠΑ είπε ακόμη ότι η χώρα του πούλησε, την περίοδο μεταξύ του Ιανουαρίου και του Αυγούστου, εμπορεύματα αξίας 875 εκατομμυρίων δολαρίων, συμπεριλαμβανομένων καυσίμων, σε εταιρείες του ιδιωτικού τομέα στη χώρα. «Αυτό δυσαρεστεί το κομμουνιστικό καθεστώς, η έκφραση ‘ιδιωτικός τομέας’», πρόσθεσε.

Προχθές Τρίτη, ο Μάικ Γουόλτς και ο Μπρούνο Ροδρίγκες αντάλλαξαν σκληρές επικρίσεις και βαριές εκφράσεις στον διάλογο για το ψήφισμα. Ο Γουόλτς κατήγγειλε τον τρόπο ζωής Κουβανών αξιωματούχων και την πολιτική καταστολή. Ο Ροδρίγκες τον χαρακτήρισε «ψεύτη».

Σύμφωνα με υπολογισμούς της Αβάνας, το εμπάργκο, σε ισχύ από το 1962, έχει προκαλέσει οικονομικές ζημίες-ρεκόρ: έφθασαν τα οκτώ δισεκατομμύρια δολάρια μεταξύ του Μαρτίου του 2025 και του Φεβρουαρίου του 2026, προτού καν επιβληθεί ο πετρελαϊκός αποκλεισμός κι ανακοινωθούν κατά κύματα νέες κυρώσεις της Ουάσινγκτον σε βάρος κρατικών επιχειρήσεων και αξιωματούχων στη νήσο.