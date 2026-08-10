Την έντονη ανησυχία του για τις επιπτώσεις των συνεχιζόμενων ισραηλινών στρατιωτικών επιχειρήσεων στη Λωρίδα της Γάζας εκφράζει ο ΟΗΕ, προειδοποιώντας για τη συνεχιζόμενη απειλή κατά των αμάχων και την έξαρση των ανθρωπιστικών αναγκών.

Σύμφωνα με το Γραφείο Συντονισμού Ανθρωπιστικών Υποθέσεων (OCHA), περισσότερα από 1.000 μη εκραγέντα πυρομαχικά έχουν εντοπιστεί στον παλαιστινιακό θύλακα, ενώ απευθύνεται επείγουσα έκκληση για την ελεύθερη είσοδο εξειδικευμένου εξοπλισμού και σωτήριων προμηθειών.

Περισσότερα από 1.000 μη εκραγέντα πυρομαχικά απειλούν τους πολίτες

Ιδιαίτερη έμφαση δίνεται στον θανάσιμο κίνδυνο που συνιστούν τα εκρηκτικά και τα πυρομαχικά του πολέμου που δεν έχουν εκραγεί, παραμένοντας διάσπαρτα στις πληγείσες περιοχές.

Σύμφωνα με τα στοιχεία του OCHA, οι εξειδικευμένες οργανώσεις που συνεργάζονται με τον ΟΗΕ έχουν εντοπίσει και επισημάνει περισσότερα από 1.000 πυρομαχικά και εκρηκτικά αντικείμενα στη Γάζα από την έναρξη των εχθροπραξιών.

Για την αντιμετώπιση του φαινομένου, ειδικές ομάδες ενημέρωσης πραγματοποίησαν μόνο μέσα στον τρέχοντα μήνα δράσεις ευαισθητοποίησης με τη συμμετοχή 63.000 κατοίκων.

Η εκπαίδευση του πληθυσμού κρίνεται απολύτως αναγκαία, καθώς οικογένειες που μετακινούνται μέσα στα συντρίμμια εκτίθενται καθημερινά σε θανάσιμο κίνδυνο από τα πολεμικά κατάλοιπα.

Επείγουσα έκκληση για είσοδο ανθρωπιστικού εξοπλισμού

Παράλληλα, ο ΟΗΕ απευθύνει δραματική έκκληση προς τις εμπλεκόμενες πλευρές να επιτρέψουν την άμεση είσοδο στη Γάζα βασικών προμηθειών και εξειδικευμένου εξοπλισμού.

Όπως τονίζει το OCHA, η πρόσβαση σε αυτά τα υλικά είναι ζωτικής σημασίας, ώστε οι ανθρωπιστικές οργανώσεις να μπορέσουν να διευρύνουν τις σωτήριες υπηρεσίες τους και να ανταποκριθούν στις ογκώδεις ανάγκες επιβίωσης του τοπικού πληθυσμού.