Τη στήριξη του Οικουμενικού Πατριαρχείου προς τον Ουκρανικό λαό και την ανάγκη επικράτησης της ειρήνης και της δικαιοσύνης στην Ουκρανία επανέλαβε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος κατά τη σημερινή συνάντησή του με τον Πρόεδρο της Ουκρανίας, Βολοντίμιρ Ζελένσκι, στο Φανάρι. Ιδιαίτερη αναφορά έκανε στην ανάγκη επιστροφής των χιλιάδων απαχθέντων παιδιών της Ουκρανίας στις οικογένειές τους.

Σύμφωνα με ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Ουκρανός Πρόεδρος επισκέφθηκε σήμερα, Σάββατο 31 Οκτωβρίου, την έδρα του Πατριαρχείου στην Κωνσταντινούπολη, για πέμπτη φορά από την εκλογή του στην προεδρία της χώρας του. Η προηγούμενη επίσκεψή του είχε πραγματοποιηθεί στις αρχές Απριλίου.

Στήριξη στον ουκρανικό λαό και προσευχές για ειρήνη

Η κατ’ ιδίαν συνάντηση του Οικουμενικού Πατριάρχη με τον Ουκρανό Πρόεδρο διήρκεσε περίπου μία ώρα και πραγματοποιήθηκε στο Πατριαρχικό Γραφείο, μετά την υποδοχή του Ζελένσκι από τον Βαρθολομαίο.

Όπως αναφέρει η ανακοίνωση του Οικουμενικού Πατριαρχείου, ο Πατριάρχης επανέλαβε τη στήριξη της Μητέρας Εκκλησίας προς τον ουκρανικό λαό, που δοκιμάζεται από τον πόλεμο, υπογραμμίζοντας ότι το Πατριαρχείο προσεύχεται για την επικράτηση της ειρήνης και της δικαιοσύνης στην Ουκρανία, αλλά και για την ειρηνική επίλυση όλων των συγκρούσεων, ενθαρρύνοντας κάθε πρωτοβουλία προς αυτή την κατεύθυνση.

Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης στο ζήτημα των απαχθέντων παιδιών της Ουκρανίας, εκφράζοντας για ακόμη μία φορά την ευχή να επιστρέψουν σύντομα τα χιλιάδες παιδιά στην πατρίδα τους και να επανενωθούν με τις οικογένειές τους.

Ευχαριστίες Ζελένσκι προς τον Βαρθολομαίο

Από την πλευρά του, ο Βολοντίμιρ Ζελένσκι εξέφρασε, σύμφωνα με την ίδια ανακοίνωση, την ευγνωμοσύνη της Ουκρανίας για τη συνεχή στήριξη και τις προσευχές του Οικουμενικού Πατριαρχείου και προσωπικά του Πατριάρχη Βαρθολομαίου.

Ο Ουκρανός Πρόεδρος συνεχάρη επίσης τον Οικουμενικό Πατριάρχη για τη συμπλήρωση 35 ετών από την εκλογή του στον Πατριαρχικό Θρόνο, απευθύνοντάς του θερμές ευχές.

Παρουσία του Ουκρανού υπουργού Εξωτερικών

Στη συνάντηση παρέστησαν, από την πλευρά του Οικουμενικού Πατριαρχείου, οι Μητροπολίτες Γέρων Χαλκηδόνος Εμμανουήλ και Αγκύρας Γρηγόριος, καθώς και ο ουκρανικής καταγωγής Τριτεύων Επιφάνιος.

Τον Πρόεδρο Ζελένσκι συνόδευε ο υπουργός Εξωτερικών της Ουκρανίας, Αντρίι Σιμπίχα.

Μετά την ολοκλήρωση της συνάντησης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης μετέβη στην Αίθουσα του Θρόνου, όπου ευλόγησε τα υπόλοιπα μέλη της ουκρανικής αντιπροσωπείας. Στη συνέχεια, συνόδευσε τον Ουκρανό Πρόεδρο μέχρι τα προπύλαια του Οικουμενικού Πατριαρχείου.