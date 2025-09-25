Η oργή είναι το κεντρικό συναίσθημα που επικρατεί στην οικογένεια Λεμού, καθώς έχουν περάσει δύο ολόκληρες εβδομάδες από τον θάνατο της 30χρονης Μαρίσσας Λεμού από τσίμπημα εντόμου με τις βρετανικές ιατροδικαστικές υπηρεσίες να μην έχουν ακόμη νεκροψία, προκειμένου να διαπιστωθούν τα ακριβή αίτια του θανάτου της κοπέλας, με αποτέλεσμα η οικογένειά της να μην μπορεί να προχωρήσει στη ταφή της.

Συγγενής της οικογένειας είπε χαρακτηριστικά στη Daily Mail: «Αυτό είναι εντελώς απαράδεκτο και ανήκουστο. Παίζουν με τον πόνο μας. Ήταν απολύτως φρικτό. Ζήσαμε την τραγωδία μας, χάσαμε τη Μαρίσσα και έχει πάρει πολύ χρόνο. Δεν υπάρχει λόγος για αυτό. Πραγματικά δεν ξέρω πώς λειτουργούν αυτοί οι άνθρωποι εδώ. Είμαστε απογοητευμένοι, δεν υπάρχουν λόγια για να το περιγράψω. Η μητέρα της Μαρίσσας έχασε το παιδί της και δεν μπορεί να βρει απαντήσεις».

«Πρέπει να βρουν τι σκότωσε τη Μαρίσσα… όλοι την απογοήτευσαν» συμπλήρωσε ο συγγενής της οικογένειας Λεμού που έχει ήδη προσλάβει δικηγόρους για να μηνύσουν το University College London Hospital (UCLH) του NHS για ιατρική αμέλεια.

Κατά το δημοσίευμα, η οικογένεια Λεμού ισχυρίζεται ότι η επίσημη διάγνωση έκανε λόγο για «τοξική επίδραση δηλητηρίου» που προκλήθηκε από «δάγκωμα ζώου ή εντόμου», αλλά έκτοτε δεν έχει γίνει νεκροψία.

«Μιλήσαμε με τον Έλληνα ιατροδικαστή και παθολόγο και η διαδικασία διαρκεί δύο ώρες στην Αθήνα. Παίρνουν το σώμα, το εξετάζουν πολύ καλά και αυτό είναι όλο» είπε ο ίδιος συγγενής στη Daily Mail.

Η βρετανική εφημερίδα υποστηρίζει ότι η νεκροψία αναμένεται να πραγματοποιηθεί σήμερα, ανοίγοντας το δρόμο στην οικογένεια να πάρει πίσω το σώμα της Μαρίσσας, ώστε να μπορέσει να τελέσει κηδείες σε Λονδίνο και Αθήνα με την 30χρονη να αναμένεται να ταφεί σε οικογενειακό τάφο στην ελληνική πρωτεύουσα.

Η οικογένεια Λεμού δηλώνει, επίσης, ότι θα κάνει τα πάντα για να «ανακαλύψει ποιος ασχολήθηκε με τη Μαρίσσα. Από ό,τι καταλαβαίνουμε, δεν υπήρχε γιατρός που να την εξέτασε, που να την είδε πραγματικά. Αυτό είπαν στη μητέρα της όταν πήγε στο UCLH την πρώτη μέρα. Τους είπε ότι ήθελε να μάθει τι συνέβη λεπτό προς λεπτό στο παιδί της από τη στιγμή που έφτασε στο νοσοκομείο».

«Είναι αμέλεια. Κανένας γιατρός δεν εξέτασε τη Μαρίσσα. Μόνο οι νοσοκόμες την είδαν και έκαναν τις εξετάσεις αίματος και τις έδωσαν στον γιατρό και ο γιατρός είπε ότι μπορεί να πάρει εξιτήριο, αυτό είναι όλο. Η μητέρα της Μαρίσσας, Μπέσσυ, πιστεύει ότι η κόρη της πέθανε εξαιτίας τους. Δεν το αντιμετώπισαν με τη σοβαρότητα που έπρεπε. Δεν ξέρω πώς την άφησαν. Η Μαρίσα έχασε την ζωή της για το τίποτα, χωρίς λόγο. Μερικές ώρες, είναι συγκλονιστικό και εξωφρενικό. Δεν είναι η πρώτη φορά. Κάθε μέρα, κάτι συμβαίνει με το NHS. Πού βρισκόμαστε; Είμαστε στην Αφρική;» κατέληξε ο συγγενής της οικογένειας Λεμού.

Το ιστορικό της τραγωδίας

Σε προηγούμενο δημοσίευμα η Daily Mail είχε αποκαλύψει ότι η 30χρονη είχε στείλει μήνυμα σε φίλη της μέσα από το νοσοκομείο του Λονδίνου στο οποίο μεταφέρθηκε γράφοντας «κανείς δεν έρχεται να με δει, κανείς δεν ενδιαφέρεται».

Η Μαρίσσα Λαιμού, όπως περιέγραψε η Daily Mail, άρχισε να αισθάνεται αδιαθεσία στις 9 Σεπτεμβρίου έχοντας επιστρέψει από διακοπές με την οικογένειά της στο Πόρτο Χέλι. Κατά το δημοσίευμα η 30χρονη παρουσίασε ζάλη, κνησμό, υψηλό πυρετό και άλλα συμπτώματα λοίμωξης, με τα συμπτώματα να επιδεινώνονται κατά τη διάρκεια της νύχτας.

Η οικογένεια λέει ότι η Μαρίσσα κάλεσε ασθενοφόρο και ένας γιατρός κατέγραψε υψηλό πυρετό 39 °C, με την ίδια, όμως, να αποφασίζει να παραμείνει στο σπίτι της λέγοντας ότι θα ζητούσε περαιτέρω ιατρική βοήθεια αν δεν αισθανόταν καλά την επόμενη μέρα.

Καθώς η κατάστασή της δεν παρουσίαζε βελτίωση, την επόμενη ημέρα (10 Σεπτεμβρίου) το πρωί, η Μαρίσσα Λεμού πήγε στο Leaders in Oncology Care (LOC) όπου ένιωθε «πολύ ασφαλής», καθώς είχε υποβληθεί στο παρελθόν σε χημειοθεραπεία εκεί.

Στο συγκεκριμένο νοσοκομείο, γιατροί της έκαναν εξετάσεις αίματος, της χορήγησαν αντιβιοτικά ενδοφλεβίως και αντισταμινικά.

Ωστόσο, λόγω της σοβαρότητας της κατάστασής της, αποφάσισαν να καλέσουν ασθενοφόρο για να τη μεταφέρουν στο University College London Hospital (UCLH). Εκεί, κατά το δημοσίευμα, την εξέτασαν νοσοκόμες και όχι γιατροί που κατέληξαν στο συμπέρασμα ότι η 30χρονη δεν χρειαζόταν να μείνει στο νοσοκομείο.

«Η Μαρίσσα πήγε εκεί και την εξέτασε μια νοσοκόμα. Της έκαναν ξανά εξετάσεις αίματος και της χορήγησαν ορό. Απλά περίμενε εκεί. Πήγε εκεί στις 2.30 μ.μ. και γύρω στις 3 μ.μ. της έκαναν τις εξετάσεις αίματος. Περίμενε και έστειλε μηνύματα σε φίλη της γράφοντας “κανείς δεν με εξετάζει, κανείς δεν έρχεται, δεν ξέρω πού είναι, εξακολουθώ να έχω φαγούρα, νιώθω ζαλάδα, δεν αισθάνομαι καλά”» λέει στη βρετανική εφημερίδα φίλος της οικογένειας Λεμού.

Σύμφωνα με την οικογένεια, η Μαρίσσα Λεμού, πήρε εξιτήριο στις 18:30 το απόγευμα της 10ης Σεπτεμβρίου αφού της χορηγήθηκαν αντιβιοτικά για να πάρει μαζί της στο σπίτι, αν και η ίδια εξακολουθούσε να αισθάνεται πολύ άσχημα και δεν μπορούσε να φάει τίποτα. Μετά την επιστροφή στο διαμέρισμά της, η Μαρίσσα Λεμού έπεσε για ύπνο και δεν ξύπνησε ποτέ, με την οικονόμο της οικογένειας να τη βρίσκει στο κρεβάτι της το πρωί της 11ης Σεπτεμβρίου.