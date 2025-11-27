Οικογενειακή τραγωδία στη Γερμανία, στην περιοχή Ρόιτλινγκεν, αποκαλύφθηκε την Τρίτη (25/11) με έναν 63χρονο να σκοτώνει τη σύζυγο, την αδελφή του, τα δύο παιδιά του και μετά να αυτοκτονεί.

Πώς έγινε το φονικό – Πώς αποκαλύφθηκε

Οι Αρχές ήλθαν αντιμέτωπες με το φρικιαστικό έγκλημα την Τρίτη (25/11), όταν ένας φροντιστής βρήκε το πτώμα της 60χρονης αδελφής του φερόμενου ως δράστη στο διαμέρισμα που ζούσε στην πόλη Ρόιτλινγκεν. Σύμφωνα με ρεπορτάζ της Daily Mail δεν είναι σαφές, προς το παρόν, το πότε ο 63χρονος προχώρησε στην υποτιθέμενη φονική του δράση.

Σύμφωνα με τα τοπικά μέσα ενημέρωσης που επικαλείται στο ρεπορτάζ η Daily Mail, o δράστης πιστεύεται ότι πρώτα πυροβόλησε τους δύο γιους του, ηλικίας 27 και 29 ετών, στο δήμο Σαιντ Γιόχαν, πριν πυροβολήσει την αδελφή του, 60 ετών, στο διαμέρισμά της στο Ρόιτλινγκεν. Στη συνέχεια, πυροβόλησε τη 57χρονη σύζυγό του στο σπίτι τους στο Πφούλινγκεν, πριν στρέψει το όπλο προς τον εαυτό του.

Οι υποψίες των Αρχών, η έρευνα και η ανακάλυψη του φρικτού φονικού

Οι αστυνομικοί, που υποψιάστηκαν τον αδελφό της, έσπευσαν στο σπίτι του στο Πφούλινγκεν, όπου ανακάλυψαν τα πτώματα του ίδιου και της συζύγου του με τραύματα από πυροβολισμούς και ένα πυροβόλο όπλο δίπλα τους. Οι δύο γιοι του άνδρα βρέθηκαν στη συνέχεια στις επαγγελματικές του εγκαταστάσεις στο δήμο St Johann, σύμφωνα με το ρεπορτάζ.

Ulrich P. unternahm einen mörderischen Streifzug durch den Landkreis Reutlingen um tötete an verschiedenen Orten vier Familienangehörige.https://t.co/PDt6rhu4Qu pic.twitter.com/G0wGwit3UM — InBerlin 📯 (@SchmittiBank) November 26, 2025

Με πληροφορίες από Daily Mail