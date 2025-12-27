Μια οικογενειακή τραγωδία συντελέστηκε στη Φλόριντα των ΗΠΑ, όταν για μια ασήμαντη αφορμή, ένας 47χρονος άνδρας, υπό την επήρεια αλκοόλ, σκότωσε πυροβολώντας τη σύζυγό του, εν συνεχεία πυροβόλησε στο πρόσωπο την 13χρονη θετή κόρη του και ακολούθως αυτοκτόνησε με το ίδιο όπλο, σύμφωνα με τις τοπικές αρχές.

Σύμφωνα με όσα ανακοίνωσε ο σερίφης της κομητείας Πόλκ, Γκρέιντι Τζαντ, ο 47χρονος Τζέισον Κένι βρισκόταν υπό την επήρεια αλκοόλ όταν ξέσπασε έντονος καβγάς με τη σύζυγό του, Κρίσταλ Κένι, επειδή εκείνη του ζήτησε να κλείσει την τηλεόραση στην οποία ο άνδρας παρακολουθούσε τον αγώνα NFL ανάμεσα στους Σαν Φρανσίσκο 49ερς και τους Ιντιανάπολις Κολτς, που προβαλλόταν στο «Monday Night Football».

Η ένταση του καυγά ήταν τέτοια, ώστε η Κρίσταλ Κένι ζήτησε από τον 12χρονο γιο της να καλέσει την αστυνομία. Το παιδί έτρεξε πανικόβλητο στο σπίτι ενός γείτονα γ9ια να τηλεφωνήσει στις Αρχές και από εκεί άκουσε αλλεπάλληλους πυροβολισμούς, όπως αναφέρει η New York Post.

Όταν οι αστυνομικοί έφτασαν στο σπίτι της οικογένειας, εντόπισαν τη γυναίκα νεκρή έχοντας δεχθεί πυροβολισμό, ενώ η 13χρονη κόρη της είχε δεχθεί σφαίρες στο πρόσωπο και στον ώμο. Η ανήλικη κατάφερε να επιβιώσει και διακομίστηκε σε τοπικό νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται σε κρίσιμη κατάσταση. Παράλληλα, παρά τη σοβαρότητα της κατάστασής της κατάφερε να δώσει κατάθεση στις αστυνομικέες Αρχές.

«Τον παρακαλούσα: “Μη με πυροβολείς, μη με πυροβολείς”, και παρ’ όλα αυτά με πυροβόλησε», είπε στους αστυνομικούς, σύμφωνα με τον σερίφη Γκρέιντι Τζαντ.

Ο 12χρονος γιος της δολοφονηθείσας μητέρας δεν τραυματίστηκε, αφού βγήκε από το σπίτι πριν τους πυροβολισμούς για να ειδοποιήσει την αστυνομία, ενώ και η ενός έτους κόρη του ζευγαριού βρέθηκε σώα, να κοιμάται στο κρεβατάκι της. Ο Τζέισον Κένι ήταν πατριός των δύο μεγαλύτερων παιδιών της συζύγου του, της 13χρονης και του 12χρονου.

Μετά το φονικό, ο 47χρονος εγκατέλειψε το σπίτι και τηλεφώνησε στην αδελφή του, η οποία ζει στη Νέα Υόρκη, λέγοντάς της πως είχε «κάνει κάτι πολύ κακό» και ότι δεν θα ξαναμιλούσαν ποτέ. Στη συνέχεια μετέβη στο σπίτι του πατέρα του, όπου εντοπίστηκε από τις αρχές.

Καθώς αστυνομικοί προσπαθούσαν να τον πείσουν να βγει από ένα υπόστεγο στην αυλή, ο 47χρονος άνδρας αυτοπυροβολήθηκε θέτοντας τέλος στη ζωή του.

Κατά την έρευνα στο σπίτι της οικογένειας, οι αστυνομικοί εντόπισαν σημείωμα που είχε γράψει η Κρίσταλ Κένι προς τον σύζυγό της, στο οποίο τον καλούσε να ζητήσει βοήθεια για τα προβλήματα εξάρτησης που αντιμετώπιζε. «Πίνεις, χρησιμοποιείς ξανά κοκαΐνη. Αυτό δεν είναι ο τρόπος που πρέπει να λειτουργεί μια οικογένεια. Χρειάζεσαι τον Θεό», ανέφερε το σημείωμα.

Τα παιδιά που επέζησαν της τραγωδίας έχουν τεθεί υπό την επιμέλεια των παππούδων τους. «Ολόκληρη η οικογένεια καταστράφηκε», δήλωσε ο σερίφης Γκρέιντι Τζαντ, περιγράφοντας μια σκηνή που συγκλόνισε ακόμη και τους έμπειρους αστυνομικούς. «Υπήρχε ένα όμορφο χριστουγεννιάτικο δέντρο, με δώρα από κάτω, όπως θα έπρεπε να είναι μια φυσιολογική οικογένεια. Και όμως, όλα τελείωσαν εκεί».