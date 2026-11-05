Μία ανείπωτη οικογενειακή τραγωδία συγκλονίζει την Πενσιλβάνια των ΗΠΑ, όπου δύο μικρά παιδιά έχασαν τη ζωή τους, με τις Αρχές να ερευνούν την υπόθεση ως διπλή ανθρωποκτονία και αυτοκτονία.

Το περιστατικό σημειώθηκε το απόγευμα της Τρίτης στην εύπορη περιοχή Μάουντ Λίβανον, κοντά στο Πίτσμπουργκ.

Διασώστες που ειδοποιήθηκαν από περαστικούς εντόπισαν αναίσθητους την 6χρονη Κάρολαϊν, τον 8χρονο Τζέιμς και τον πατέρα τους, Πάτρικ Λιντς.

Τα δύο παιδιά βρίσκονταν ακόμη εν ζωή όταν έφτασαν οι διασώστες, ωστόσο, παρά τις προσπάθειες που καταβλήθηκαν, κατέληξαν περίπου 20 λεπτά αργότερα. Σύμφωνα με τις διαθέσιμες πληροφορίες, ο θάνατός τους διαπιστώθηκε με διαφορά μικρότερη του ενός λεπτού.

Οι Αρχές μιλούν για διπλή δολοφονία και αυτοκτονία

Η έρευνα που ακολούθησε απέκλεισε, σύμφωνα με τις Αρχές, το ενδεχόμενο ατυχήματος.

Ο Πάτρικ Λιντς φέρεται να έριξε τα δύο παιδιά του από πενταώροφο χώρο στάθμευσης και στη συνέχεια να έπεσε και ο ίδιος στο κενό.

Μέχρι στιγμής δεν έχει γίνει γνωστό τι μπορεί να προηγήθηκε της τραγωδίας ή ποιο ήταν το κίνητρο πίσω από την πράξη.

Οι ερευνητές προσπαθούν να ανασυνθέσουν τις τελευταίες ώρες πριν από το περιστατικό, εξετάζοντας όλα τα διαθέσιμα στοιχεία και μαρτυρίες.

Η 6χρονη Κάρολαϊν έδινε από βρέφος μάχη με σπάνιο σύνδρομο

Η μικρή Κάρολαϊν αντιμετώπιζε από τους πρώτους μήνες της ζωής της σοβαρά προβλήματα υγείας.

Η 6χρονη είχε διαγνωστεί με σύνδρομο Williams, μία σπάνια γενετική διαταραχή που μπορεί να επηρεάσει, μεταξύ άλλων, την ανάπτυξη, τις γνωστικές λειτουργίες και το καρδιαγγειακό σύστημα.

Παράλληλα, αντιμετώπιζε προβλήματα στην καρδιά και στους πνεύμονες, όπως είχε αποκαλύψει η μητέρα της σε συνέντευξή της το 2025 στο τοπικό περιοδικό Mt. Lebanon Magazine.

Η υπόθεση έχει προκαλέσει σοκ στην τοπική κοινωνία, καθώς οι Αρχές συνεχίζουν την έρευνα για να αποσαφηνιστούν πλήρως οι συνθήκες που οδήγησαν στον θάνατο των δύο παιδιών και του πατέρα τους.