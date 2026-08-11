Σε έναν δραματικό αγώνα δρόμου απέναντι στον χρόνο και τα ακραία καιρικά φαινόμενα έχει εξελιχτεί η επιχείρηση γύρω από το δεξαμενόπλοιο «Caroline Bezengi». Το πλοίο, το οποίο παραμένει προσαραγμένο στο αρχιπέλαγος Hallaniyat, ανοικτά του Ομάν, απειλεί με ανυπολόγιστη περιβαλλοντική καταστροφή μία από τις πιο ευαίσθητες θαλάσσιες περιοχές της Αραβικής Θάλασσας.

Το περιστατικό ξεκίνησε στις αρχές Ιουνίου, όταν το δεξαμενόπλοιο, που μετέφερε ρωσικό αργό πετρέλαιο προς την Ασία, υπέστη έκρηξη στα ανοικτά της Υεμένης υπό αδιευκρίνιστες μέχρι στιγμής συνθήκες, καταλήγοντας τελικά στα ρηχά των ακτών του Ομάν.

Ο παράγοντας των μουσώνων και ο κίνδυνος διάλυσης

Ο μεγαλύτερος εχθρός αυτή τη στιγμή είναι ο καιρός. Η περιοχή πλήττεται από τους θερινούς μουσώνες (Ιούνιος – Σεπτέμβριος), οι οποίοι φέρνουν θυελλώδεις ανέμους και τεράστια κύματα, ασκώντας τρομακτική καταπόνηση στο ήδη τραυματισμένο κύτος του πλοίου.

Ο Διευθύνων Σύμβουλος της ελληνικής εταιρείας MEGATUGS Salvage & Towage και Πρόεδρος της Ελληνικής Ένωσης Πλοιοκτητών Ρυμουλκών, κ. Παύλος Ξηραδάκης, υπογραμμίζει την κρισιμότητα της κατάστασης. Όπως εξηγεί, οι αντίξοες συνθήκες των μουσώνων καθιστούν προς το παρόν αδύνατη, οποιαδήποτε προσπάθεια ναυαγιαίρεσης, συμπεριλαμβανομένης της κρίσιμης επιχείρησης απάντλησης του φορτίου σε άλλο δεξαμενόπλοιο.

Ο εφιάλτης όλων είναι μια ενδεχόμενη δομική αστοχία. Αν το πλοίο διαλυθεί, οι περίπου 110.000 τόνοι αργού πετρελαίου που μεταφέρει θα καταλήξουν στη θάλασσα. Οργανισμοί διεθνούς εμβέλειας ήδη προειδοποιούν για τα χειρότερα: η PAX (μέσω του ειδικού προγράμματος Environment, Peace and Security) κάνει λόγο για σοβαρή περιβαλλοντική καταστροφή, ενώ η Greenpeace υπογραμμίζει ότι το φορτίο του δεξαμενόπλοιου είναι σχεδόν τριπλάσιο από την τεράστια ποσότητα πετρελαίου που διέρρευσε στο διαβόητο ναυάγιο του «Exxon Valdez».

Η ετοιμότητα της ελληνικής MEGATUGS

Στον τομέα των προσπαθειών διάσωσης, η Ελλάδα έχει άμεση εμπλοκή. Η MEGATUGS βρίσκεται σε πλήρη ετοιμότητα, διαθέτοντας το ναυαγοσωστικό GIANT. Το συγκεκριμένο σκάφος, εξοπλισμένο με σύγχρονα αντιρρυπαντικά συστήματα, σταθμεύει στο Τζιμπουτί ήδη από πέρυσι, με ακριβή σκοπό να συνδράμει σε ναυτιλιακά ατυχήματα στην Ερυθρά και την Αραβική Θάλασσα.

Εξαπλώνεται η πετρελαιοκηλίδα

Η περιβαλλοντική ζημιά έχει ήδη ξεκινήσει. Δορυφορικές αναλύσεις δείχνουν ότι η πετρελαιοκηλίδα αυξάνεται με τρομακτικούς ρυθμούς, γεγονός που μαρτυρά την επιδείνωση της κατάστασης του σκάφους.

Απειλή για ένα σπάνιο οικοσύστημα

Το σημείο όπου βρίσκεται προσαραγμένο το «Caroline Bezengi» συνορεύει με ένα ευαίσθητο, προστατευόμενο θαλάσσιο οικοσύστημα. Η Greenpeace κρούει τον κώδωνα του κινδύνου για άμεση απειλή απέναντι σε: Κοραλλιογενείς υφάλους και θαλάσσιους λειμώνες, παράκτιους οικότοπους υψηλής βιοποικιλότητας, μεταναστευτικά πτηνά και θαλάσσιες χελώνες, καθώς και σπάνια θηλαστικά, όπως η απειλούμενη φάλαινα με καμπούρα της Αραβικής Θάλασσας.

Οι Αρχές του Ομάν έχουν τεθεί σε ύψιστο συναγερμό. Ειδικοί δύτες επιχειρούν στην περιοχή, τα εναέρια μέσα πραγματοποιούν συνεχείς περιπολίες, ενώ ήδη εκπονείται σχέδιο για την ασφαλή μεταφόρτωση του αργού σε άλλο πλοίο. Όσο όμως η διαρροή συνεχίζεται και οι μουσώνες σφυροκοπούν το κύτος, η περιοχή ακροβατεί στο χείλος μιας ιστορικής οικολογικής τραγωδίας.

Με πληροφορίες από ΑΠΕ-ΜΠΕ