Πακέτο ανθρωπιστικής και οικονομικής βοήθειας ύψους 710 εκατομμυρίων ευρώ αποδεσμεύει η Ευρωπαϊκή Ένωση, με στόχο την ανακούφιση πληθυσμών που δοκιμάζονται από κρίσεις, φυσικές καταστροφές και ένοπλες συγκρούσεις, δίνοντας κύρια έμφαση στην αφρικανική ήπειρο. Τη σχετική ανακοίνωση έκανε η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής, Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν, από το βήμα της Γενικής Συνέλευσης του ΟΗΕ στη Νέα Υόρκη.

Περιγράφοντας τις προκλήσεις του διεθνούς σκηνικού, η επικεφαλής της Κομισιόν υπογράμμισε: «Οι συγκρούσεις, τα ακραία καιρικά φαινόμενα και η αύξηση του κόστους διαβίωσης ανατρέπουν τη ζωή πολλών ανθρώπων σε ολόκληρο τον κόσμο». Αναφερόμενη στη στόχευση των ευρωπαϊκών πόρων, πρόσθεσε πως μέσω αυτής της χρηματοδότησης, «θα στηρίξουμε τις κοινότητες που έχουν εκτοπιστεί σε όλη την Αφρική, καθώς και τις κοινότητες που τις φιλοξενούν».

Ο ακριβής επιμερισμός του πακέτου υποστήριξης διαμορφώνεται ως εξής: Περίπου 380 εκατ. ευρώ θα επενδυθούν στην υποσαχάρια Αφρική για τη χρηματοδότηση στοχευμένων δράσεων. Σύμφωνα με την Ευρωπαϊκή Επιτροπή, το πρόγραμμα επικεντρώνεται «στην προστασία των ευάλωτων μεταναστών, τη στήριξη της εθελοντικής επιστροφής και την επανένταξη».

Παράλληλα, προβλέπεται κονδύλι 252 εκατ. ευρώ για την άμεση υποστήριξη κοινοτήτων και προσώπων που βάλλονται από πολέμους, επιδημίες, φυσικές καταστροφές και αναγκαστικούς εκτοπισμούς. Τα κεφάλαια αυτά θα διανεμηθούν σε τρία βασικά μέτωπα: 103 εκατ. ευρώ για τον Λίβανο και τα παλαιστινιακά εδάφη, 97 εκατ. ευρώ για τους πληθυσμούς της υποσαχάριας Αφρικής και 52 εκατ. ευρώ για την Ουκρανία, προκειμένου η χώρα να θωρακιστεί ενόψει του επερχόμενου χειμώνα.

Τέλος, μικρότερα ποσά θα δεσμευτούν για την ενίσχυση της σταθερότητας στην ευρύτερη περιοχή των Μεγάλων Λιμνών της Αφρικής, καθώς και για την αντιμετώπιση της επιδημίας του ιού Έμπολα που πλήττει τη Λαϊκή Δημοκρατία του Κονγκό.