Έκκληση για ειρήνη εν όψει της συνάντησης των προέδρων των Ηνωμένων Πολιτειών και της Ρωσίας στην Αλάσκα απηύθυνε ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος από τη γενέτειρά του Ίμβρο, όπου μετέβη για τον εορτασμό του Δεκαπενταύγουστου.

Απευθυνόμενος στο εκκλησίασμα μετά τον εσπερινό της εορτής της Κοιμήσεως της Θεοτόκου, ο Οικουμενικός Πατριάρχης είπε ότι υπάρχει χώρος για όλους και «δεν είναι ανάγκη να σκοτωνόμαστε για να χωρέσουμε».

Συγκεκριμένα, δήλωσε ο κ.κ. Βαρθολομαίος: «Κύριε, ελέησον ημάς και τον κόσμο. Και φώτισε τους μεγάλους που συναντώνται αύριο στην Αλάσκα να φέρουν ειρήνη στον κόσμο, να πάψουν τους ανθρωποκτόνους πολέμους, να σταματήσει η αιματοχυσία, να πρυτανεύσει η λογική, να επικρατήσει δικαιοσύνη και αμοιβαίος σεβασμός. Στον κόσμο αυτόν τον όμορφο και ευλογημένο όπως τον έπλασε ο πάνσοφος και παντοδύναμος Θεός, υπάρχει χώρος για όλους. Δεν είναι ανάγκη να σκοτωνόμαστε για να χωρέσουμε. Η Εκκλησία μας λέγει “ειρήνη πάσι”. Δώσε μας, Κύριε, την ειρήνη Σου, την πάντα νουν υπερέχουσαν».

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης Βαρθολομαίος θα επιστρέψει από την Ίμβρο στην Κωνσταντινούπολη στις 20 Αυγούστου και στη συνέχεια, μεταξύ 21-27 Αυγούστου, θα επισκεφθεί τη Σουηδία και την Ιταλία προς εκπλήρωση ανειλημμένων υποχρεώσεών του.