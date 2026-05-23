Τη μετατροπή του ιστορικού Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου σε ξενοδοχείο, με στόχο την αξιοποίησή του, ανακοίνωσε ο Οικουμενικός Πατριάρχης κ.κ. Βαρθολομαίος, κατά την ομιλία του στα εγκαίνια έκθεσης αφιερωμένης στην ιστορία του ιστορικού ιδρύματος, που πραγματοποιήθηκαν την Παρασκευή 22 Μαΐου, στο Μουσείο της Πριγκήπου.

Ο κ.κ. Βαρθολομαίος ευχαρίστησε όσους συνέβαλαν στην προσπάθεια διάσωσης και ανάδειξης του ιστορικού κτηρίου, ενώ σε εκδήλωση αφιερωμένη στην ιστορία και τη διαχρονική προσφορά του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου, έδωσε ιδιαίτερη έμφαση στο σχέδιο που έχει αποφασιστεί για τη μελλοντική αξιοποίηση του μεγαλύτερου ξύλινου κτηρίου της Ευρώπης.

«Ευχαριστώ από καρδιάς φυσικά όλους τους Τούρκους φίλους μας, οι οποίοι συνέβαλαν στην προσπάθεια να αναδειχθεί και να μη λησμονηθεί το Ορφανοτροφείο μας, αλλά από την ομογένεια όλως ιδιαιτέρως τον άρχοντα κύριο Βίγκα, ο οποίος τα τελευταία χρόνια προσπάθησε πάρα πολύ να εξασφαλίσει όλες τις απαιτούμενες άδειες, να επικοινωνήσει με την Europa Nostra, με Τούρκους επιστήμονες, Καθηγητές Πανεπιστημίου για να προετοιμάσει αυτό το οποίο τελικά καταλήξαμε ως Εκκλησία, ως Αγία και Ιερά Σύνοδος, να κάνουμε. Να μετατρέψουμε δηλαδή το κτήριο του Ορφανοτροφείου σε ένα προσοδοφόρο ξενοδοχείο, το οποίο θα αναβαθμίσει και τα Πριγκηπόνησα».

Η κατάσταση του ιστορικού κτηρίου

Ο Οικουμενικός Πατριάρχης αναφέρθηκε στις σοβαρές δυσκολίες που εξακολουθούν να υπάρχουν για τη διάσωση του ιστορικού ξύλινου οικοδομήματος, επισημαίνοντας ότι το υψηλό κόστος αποκατάστασης και η εκτεταμένη φθορά παραμένουν τα βασικά εμπόδια για τη συντήρησή του.

Σύμφωνα με όσα ανέφερε, το Πατριαρχείο έχει καταβάλει επανειλημμένες προσπάθειες για την εξεύρεση των οικονομικών πόρων που απαιτούνται για τη διάσωση του ιστορικού κτηρίου, χωρίς όμως αποτέλεσμα, καθώς το κόστος αποκατάστασης παραμένει ιδιαίτερα υψηλό, ενώ το ξύλινο οικοδόμημα έχει ήδη υποστεί σοβαρές καταρρεύσεις σε πολλά σημεία.

Η εκδήλωση οργανώθηκε με επίκεντρο την ιστορική και πολιτιστική σημασία του Ορφανοτροφείου, συγκεντρώνοντας εκπροσώπους της Εκκλησίας, της αυτοδιοίκησης, επιστημονικούς φορείς και κατοίκους της Πριγκήπου και της Κωνσταντινούπολης.

Η έκθεση φιλοξενείται στο Μουσείο της Πριγκήπου και διοργανώθηκε από το Ίδρυμα Νήσων με τη συνδρομή ιστορικών, ερευνητών και εκπροσώπων του Οικουμενικού Πατριαρχείου.

Παρόντες ήταν, μεταξύ άλλων, ο Μητροπολίτης Γέρων Πριγκηπονήσων Δημήτριος, επιστήμονες και πολίτες, ενώ χαιρετισμούς απηύθυναν ο Δήμαρχος των Πριγκηπονήσων Αλί Ερτζάν Ακπολάτ και ο Άρχων Μ. Χαρτοφύλαξ της Μ.τ.Χ.Ε. Παντελεήμων Βίγκας, ο οποίος εργάζεται επί σειρά ετών για την υπόθεση του Ορφανοτροφείου.

Μετά την ολοκλήρωση της εκδήλωσης, ο Οικουμενικός Πατριάρχης περιηγήθηκε στους χώρους της έκθεσης και ενημερώθηκε για το υλικό που παρουσιάζεται σχετικά με την ιστορία του Ορφανοτροφείου της Πριγκήπου.