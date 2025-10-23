Ρεπορτάζ: Αντώνης Ζήβας

«Μια αίθουσα βγαλμένη από τις πιο χρυσές φαντασιώσεις της μεγαλομανίας».

Κάπως έτσι θα μπορούσε να περιγραφεί η νέα «αίθουσα χορού του αιώνα» που οραματίζεται ο Ντόναλντ Τραμπ, βάζοντας στο περιθώριο κάθε έννοια μετριοπάθειας και ιστορικού σεβασμού.

Ο Αμερικανός Πρόεδρος παραδέχτηκε πως το νέο «στολίδι» του Λευκού Οίκου –μια επιχρυσωμένη αίθουσα χορού 90.000 τετραγωνικών ποδιών– θα κοστίσει όχι 200, όπως αρχικά είχε ανακοινωθεί, αλλά 300 εκατομμύρια δολάρια.

Μια … «μικρή υπέρβαση» της τάξης των 100 εκατομμυρίων, όπως είπε με αφοπλιστική ελαφρότητα.

Για να γίνει δε το όραμα πραγματικότητα, ο Τραμπ σχεδιάζει να κατεδαφίσει την ιστορική Ανατολική Πτέρυγα του Λευκού Οίκου — την ίδια που φιλοξένησε επί δεκαετίες ορόσημα της αμερικανικής πολιτικής ζωής και σε αντίθεση με τις διαβεβαιώσεις που έδωσε νωρίτερα φέτος.

Όλα στο όνομα μιας αίθουσας που, όπως λέει ο ίδιος, «κανείς δεν έχει ξαναδεί κάτι παρόμοιο».

Η αίθουσα θα φιλοξενεί έως και 1.000 άτομα (αντί για 650 που ήταν η αρχική πρόβλεψη) και, σύμφωνα με τον Πρόεδρο, «θα είναι μία από τις σπουδαιότερες αίθουσες χορού στον κόσμο».

Από τα λόγια του, δεν λείπει η αίσθηση ενός νέου Λουδοβίκου που επιθυμεί να σφραγίσει την εποχή του με λάμψη και πολυτέλεια και, φυσικά, με το όνομά του πάνω σε κάθε επιχρυσωμένη επιφάνεια.

«Ήταν ένα πολύ μικρό κτήριο. Ποτέ δεν θεωρήθηκε μεγάλο», είπε ο Αμερικανός Πρόεδρος τονίζοντας πως μετά από «τεράστια μελέτη με μερικούς από τους καλύτερους αρχιτέκτονες στον κόσμο», η απόφαση να κατεδαφιστεί ολόκληρη η Ανατολική Πτέρυγα ήταν απαραίτητη.

Η χρυσή «Μεγάλη Αίθουσα» του Ντόναλντ Τραμπ παρουσιάστηκε αρχικά ως μια «αναγκαία» προσθήκη για την υποδοχή παγκόσμιων ηγετών και τη διεξαγωγή δεξιώσεων αντάξιων της αμερικανικής ισχύος.

Trump waves around renderings of his new ballroom, which appears to be entirely gold pic.twitter.com/WKhLLCWNNs — Aaron Rupar (@atrupar) October 22, 2025

Τον Ιούλιο, ο Πρόεδρος είχε διαβεβαιώσει ότι η κατασκευή της θα καλυφθεί από «ιδιωτικές συνεισφορές και προσωπικές δωρεές» — καμία επιβάρυνση, όπως είπε, για τον Αμερικανό φορολογούμενο.

Το κόστος τότε υπολογιζόταν στα 200 εκατομμύρια δολάρια, με χωρητικότητα 999 ατόμων.

Όπως αποδείχθηκε, όμως, πίσω από τη ρητορική της «ανάγκης» κρύβεται μια εμμονή με τη μεγαλοπρέπεια — μια εμμονή τόσο ισχυρή, που φτάνει να αψηφά ακόμη και την Ιστορία.

Το φαραωνικό έργο έχει προκαλέσει έντονες αντιδράσεις, με πολλούς να αμφισβητούν εάν ο Πρόεδρος έχει καν τη νόμιμη εξουσία να κατεδαφίσει τμήματα του Λευκού Οίκου, ενός από τα σημαντικότερα αρχιτεκτονικά και πολιτικά σύμβολα των ΗΠΑ.

Αυτό, βέβαια, δεν φαίνεται να τον σταματά. «Για να το κάνουμε σωστά, έπρεπε να κατεδαφίσουμε την υπάρχουσα κατασκευή», δήλωσε με χαρακτηριστική αφοβία στο Οβάλ Γραφείο, δείχνοντας στους δημοσιογράφους τα σχέδια της «νέας εποχής» του Λευκού Οίκου.

Trump’s building a $250M ballroom at the White House — a monument not to America, but to himself.

Vanity. Power. Erasure. This is how republics die — with marble, not musket fire. Read more: https://t.co/0NYNq7mOAK Wear your resistance → Shop Civil Heresy#CivilHeresy… pic.twitter.com/pGtMfbh3nr — Civil Heresy (@civilheresy) October 23, 2025

Ο Γενικός Γραμματέας του ΝΑΤΟ, Μαρκ Ρούτε, που βρέθηκε στην παρουσίαση της νέας αίθουσας από τον Αμερικανό Πρόεδρο, έμεινε κυριολεκτικά άφωνος μπροστά στις μακέτες της επιχρυσωμένης αίθουσας — ένα θέαμα που περισσότερο θύμιζε το «παλάτι των Βερσαλλιών» παρά προεδρική κατοικία.

Η ειρωνεία; Ο «λαός» θα πληρώσει τον λογαριασμό, ενώ ο Τραμπ ετοιμάζεται να χορέψει —κυριολεκτικά— πάνω στην Ιστορία.

Η Αμερική ίσως χρειαστεί να συνηθίσει στο νέο της στυλ: λιγότερη δημοκρατία, αλλά θα έχει τουλάχιστον περισσότερη … λάμψη.

Oh, the @WhiteHouse is getting a makeover: the orange wig of Washington wasn’t enough to cover up the wrinkles of power, so now they’re tearing down the East Wing to erect the @realDonaldTrump Edition Ballroom, a $250 million golden shrine of mirrors to bounce his pharaonic ego pic.twitter.com/uRaLPxXZzv — Globe Sniper (@globesniper) October 21, 2025

Με πληροφορίες από: independent.co.uk

