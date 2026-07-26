Μια τραγική υπόθεση δολοφονίας και συνάμα αυτοκτονίας συγκλονίζει την τοπική κοινωνία του Οουάσο στην Οκλαχόμα των ΗΠΑ

Η 43χρονη influencer Σάρα Γκίλσον, δολοφονήθηκε μέσα στο σπίτι της από τον εν διαστάσει σύζυγό της, Τζερεμάια «Σον» Ντάφι, λίγες μόλις ημέρες αφότου δημοσίευσε ένα viral βίντεο στο TikTok, εκθέτοντας τον 48χρονο για παιδοφιλία και ανάρμοστη συμπεριφορά σε 15χρονη μαθήτρια που προπονούσε.

Ο δράστης εισέβαλε στο σπίτι, πυροβόλησε θανάσιμα τη μητέρα των δύο παιδιών του και στη συνέχεια έστρεψε το όπλο στον εαυτό του, αφήνοντας μια ολόκληρη κοινότητα βυθισμένη στο πένθος.

Το viral βίντεο στο TikTok που προκάλεσε την τραγωδία

Σύμφωνα με την dailymail, το περιστατικό σημειώθηκε στις 23 Ιουλίου, όταν ο 48χρονος παραβιάζοντας τα ασφαλιστικά μέτρα, εισέβαλε στο σπίτι της Γκίλσον και την πυροβόλησε θανάσιμα, πριν βάλει τέλος στη δική του ζωή με το ίδιο όπλο.

Αφορμή για τη δολοφονική εισβολή στάθηκε ένα βίντεο που είχε κοινοποιήσει η 43χρονη στο TikTok στις 11 Ιουλίου, συμμετέχοντας στο δημοφιλές trend «ντοκιμαντέρ του Netflix».

Αν και η συγκεκριμένη τάση χρησιμοποιείται συνήθως από τους χρήστες για να σατιρίσουν ασήμαντα καθημερινά περιστατικά, η Γκίλσον χρησιμοποίησε την πλατφόρμα για να καταγγείλει ανοιχτά τον εφιάλτη που ζούσε.

Στην ανάρτησή της, η 43χρονη μητέρα έγραψε πάνω στην εικόνα:

«Προετοιμάζομαι για όταν το Netflix θα κυκλοφορήσει ένα ντοκιμαντέρ για τον μελλοντικό πρώην σύζυγό μου, για τον οποίο μόλις ανακάλυψα ότι είναι παιδεραστής».

Στη λεζάντα της ανάρτησης, η Γκίλσον συμπλήρωσε με νόημα: «Μακάρι να αστειευόμουν». Το βίντεο εξέπληξε τους ακολούθους της και εκτοξεύθηκε γρήγορα στα μέσα κοινωνικής δικτύωσης, συγκεντρώνοντας περισσότερες από 6 εκατομμύρια προβολές.

Το βίντεο που κοινοποίησε η Σάρα Γκίλσον:

Οι βαρύτατες κατηγορίες για ασέλγεια σε 15χρονη μαθήτρια

Η δημόσια καταγγελία της Γκίλσον δεν ήταν ανυπόστατη, αλλά βασιζόταν σε σοβαρά δικαστικά έγγραφα. Στις 10 Ιουνίου, η μητέρα μιας 15χρονης αθλήτριας στην ομάδα μπάσκετ νέων όπου προπονητής ήταν ο Ντάφι, είχε καταθέσει αίτηση για έκδοση προστατευτικής εντολής εναντίον του.

Σύμφωνα με την επίσημη κατάθεση της μητέρας, η ανάρμοστη συμπεριφορά του 48χρονου προπονητή ήταν συστηματική:

Ένας άλλος προπονητής της ομάδας έπιασε επ’ αυτοφώρω τον Ντάφι να «φιλάει και να αγγίζει» το ανήλικο κορίτσι.

το ανήλικο κορίτσι. Το θύμα αποκάλυψε στη μητέρα του ότι ο 48χρονος της έστελνε ακατάλληλα γραπτά μηνύματα και την «προσκαλούσε στο δωμάτιο του ξενοδοχείου του κατά τη διάρκεια ταξιδιού για τουρνουά» .

. Παράλληλα, ο Ντάφι φέρεται να της «πρόσφερε χρήματα για τη σιωπή της», προσπαθώντας να εξαγοράσει τη μη αποκάλυψη των πράξεών του.

Την ίδια ακριβώς ημέρα (10 Ιουνίου), η Γκίλσον υπέβαλε επίσης αίτηση για έκδοση έκτακτης προστατευτικής εντολής, καταγγέλλοντας ότι ο σύζυγός της κατείχε όπλο, «απείλησε να αυτοκτονήσει και στη συνέχεια έφυγε τρέχοντας».

Ο δικαστής διέταξε τον Ντάφι να εγκαταλείψει την κοινή τους εστία και να παραμένει «τουλάχιστον 100 μέτρα μακριά της», εντολή που στη συνέχεια παρατάθηκε έως τις 24 Αυγούστου.

Παρά τις σοβαρές αυτές καταγγελίες, ο Ντάφι δεν είχε συλληφθεί ούτε του είχαν απαγγελθεί επίσημες κατηγορίες από τις τοπικές αρχές μέχρι την ημέρα του εγκλήματος, ενώ παραμένει ασαφές αν βρισκόταν υπό επίσημη αστυνομική έρευνα.

Τα τελευταία μηνύματα της 43χρονης και το σκοτεινό προφίλ του δράστη

Πριν πέσει νεκρή από τις σφαίρες του συζύγου της, η Γκίλσον είχε δημοσιεύσει δύο ακόμα βίντεο στο TikTok. Στο ένα από αυτά, εμφανιζόμενη σε βάρκα με μια φίλη της, έγραψε στη λεζάντα:

«Όλοι μιλάνε για ρομαντική αγάπη, αλλά κανείς δεν μιλάει για το πόσο θηλυκή είναι. Οι φιλίες κυριολεκτικά σου σώζουν τη ζωή».

Το βίντεο που δημοσίευσε η Γκίλντον και την δείχνει με φίλη της σε βάρκα:

Σε επόμενη ανάρτησή της πάνω σε ένα γιοτ, η άτυχη γυναίκα είχε σημειώσει προφητικά: «Μακάρι ό,τι και να γίνει, να μην με ξαναβρεί ποτέ».

Από την άλλη πλευρά, ο λογαριασμός του Ντάφι στο TikTok αποκάλυπτε μια ανησυχητική και τοξική συμπεριφορά. Σε ένα βίντεο όπου εμφανιζόταν να βήχει, είχε γράψει: «Είσαι άρρωστος αν σου αρέσει να τραβάς τρίχες και να δαγκώνεις», ενώ σε άλλο απόσπασμα σχολίαζε ειρωνικά: «Προφανώς, ο πρώην κάθε κοριτσιού ήταν τοξικός, ελεγκτικός και χειριστικός».

Στήριξη από την τοπική κοινωνία στα δύο παιδιά που έμειναν ορφανά

Η τοπική κοινωνία παραμένει συντετριμμένη από την τραγική κατάληξη. Για τη στήριξη των δύο ανήλικων παιδιών της Γκίλσον δημιουργήθηκε σελίδα συγκέντρωσης χρημάτων στο GoFundMe, όπου συγγενείς και φίλοι περιγράφουν τον θάνατό της ως «αδιανόητο» και την ίδια ως μια «απίστευτη μητέρα».

«Η ξαφνική και σπαρακτική απώλειά της άφησε μια ολόκληρη κοινότητα να θρηνεί, αλλά τη μεγαλύτερη απώλεια την αισθάνονται τα δύο πολύτιμα παιδιά της, τα οποία πρέπει τώρα να αντιμετωπίσουν τη ζωή χωρίς την αγαπημένη τους μητέρα. Τα παιδιά της ήταν το κέντρο του κόσμου της και ό,τι έκανε ήταν για αυτά. Τα αγαπούσε πολύ, εργαζόταν σκληρά για να τα φροντίσει και ονειρευόταν να τους χαρίσει την καλύτερη δυνατή ζωή», αναφέρεται χαρακτηριστικά στο συγκινητικό μήνυμα της εκστρατείας.