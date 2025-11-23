Στην «αντεπίθεση» περνά η Ευρώπη όσον αφορά το διπλωματικό «παιχνίδι» που εκτυλίσσεται αυτή την ώρα στη Γενεύη. Το Πρακτορείο Ειδήσεων Reuters αποκαλύπτει πως οι Ευρωπαίοι έχουν … φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οκτώ αντιπροτάσεις για το ειρηνευτικό Σχέδιο 28 σημείων που έχει προτείνει στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ.

Σύμφωνα με το Πρακτορείο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν θα υπάρξουν και άλλα σημεία που θα τεθούν υπό εξέταση.

Ως γνωστόν, το αμερικανικό Σχέδιο έχει επικριθεί από την Ευρώπη ως «σκληρό» για την Ουκρανία, καθώς μεταξύ άλλων, ζητά την παραχώρηση εδαφών και τη μείωση του μεγέθους των Ενόπλων Δυνάμεών της.

Επικαλούμενο έγγραφο που είδαν οι δημοσιογράφοι του, το Reuters αναφέρει ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο περιέχει τις ακόλουθες προτάσεις: