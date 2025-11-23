Στην «αντεπίθεση» περνά η Ευρώπη όσον αφορά το διπλωματικό «παιχνίδι» που εκτυλίσσεται αυτή την ώρα στη Γενεύη. Το Πρακτορείο Ειδήσεων Reuters αποκαλύπτει πως οι Ευρωπαίοι έχουν … φέρει στο τραπέζι των διαπραγματεύσεων, οκτώ αντιπροτάσεις για το ειρηνευτικό Σχέδιο 28 σημείων που έχει προτείνει στην Ουκρανία, ο Ντόναλντ Τραμπ.
Σύμφωνα με το Πρακτορείο, δεν έχει διευκρινιστεί ακόμα αν θα υπάρξουν και άλλα σημεία που θα τεθούν υπό εξέταση.
Ως γνωστόν, το αμερικανικό Σχέδιο έχει επικριθεί από την Ευρώπη ως «σκληρό» για την Ουκρανία, καθώς μεταξύ άλλων, ζητά την παραχώρηση εδαφών και τη μείωση του μεγέθους των Ενόπλων Δυνάμεών της.
Επικαλούμενο έγγραφο που είδαν οι δημοσιογράφοι του, το Reuters αναφέρει ότι το ευρωπαϊκό σχέδιο περιέχει τις ακόλουθες προτάσεις:
- Περιορισμός του ουκρανικού στρατού σε 800.000 άτομα σε «καιρό ειρήνης» (το Σχέδιο Τραμπ έκανε λόγο για μάξιμουμ 600.000 άτομα).
- Η απόφαση ένταξης της Ουκρανίας στο ΝΑΤΟ εξαρτάται από τη συναίνεση των μελών του μπλοκ, η οποία προς το παρόν δεν υπάρχει (το Σχέδιο Τραμπ ανέφερε ότι η Ουκρανία αποδέχεται να περιλάβει στο Σύνταγμά της τον όρο ότι δεν θα ενταχθεί στο ΝΑΤΟ και το ΝΑΤΟ αποδέχεται να περιλάβει στο καταστατικό του πρόβλεψη που θα διευκρινίζει ότι η Ουκρανία δεν θα ενταχθεί στη Συμμαχία στο μέλλον).
- Το ΝΑΤΟ θα συμφωνούσε επίσης να μην τοποθετεί μόνιμα στρατεύματα υπό τη διοίκησή του στην Ουκρανία σε καιρό ειρήνης (το αμερικανικό Σχέδιο έκανε λόγο για μη στάθμευση καθόλου στρατευμάτων στην Ουκρανία).
- Η Ουκρανία θα «αποζημιωνόταν οικονομικά», μεταξύ άλλων μέσω ρωσικών περιουσιακών στοιχείων που θα παρέμεναν παγωμένα μέχρι η Μόσχα να αποπληρώσει τις ζημιές στην Ουκρανία.
- Το Κίεβο θα υποσχόταν να μην ανακτήσει τα κατεχόμενα εδάφη με στρατιωτικά μέσα.
- Οι διαπραγματεύσεις για τις ανταλλαγές εδαφών θα ξεκινούσαν από την τρέχουσα πρώτη γραμμή.
- Η Ουκρανία θα διεξήγαγε Εκλογές το συντομότερο δυνατό μετά την υπογραφή ειρηνευτικής συμφωνίας.
- Και θα λάμβανε επίσης εγγυήσεις από τις ΗΠΑ που αντικατοπτρίζουν το Άρθρο 5 του ΝΑΤΟ.