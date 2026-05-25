Η κατάρρευση προχθές Σάββατο κτηρίου υπό ανέγερση στην Αμπιτζάν, την οικονομική πρωτεύουσα της Ακτής Ελεφαντοστού, είχε αποτέλεσμα να χάσουν τη ζωή τους οκτώ άνθρωποι, κατά νεότερο απολογισμό των θυμάτων που δημοσιοποίησε χθες Κυριακή το Πυροσβεστικό Σώμα, στο οποίο ανατέθηκε η επιχείρηση έρευνας και διάσωσης.

Αρχικός απολογισμός, που δημοσιοποιήθηκε προχθές, έκανε λόγο για τέσσερις νεκρούς στο κτήριο υπό κατασκευή, οι πρώτοι όροφοι του οποίου κατοικούνταν ήδη.

Οι καταρρεύσεις κτηρίων δεν είναι σπάνιες στην πόλη των έξι και πλέον εκατομμυρίων κατοίκων, εν μέσω δημογραφικής ακμής και εκρηκτικής οικιστικής ανάπτυξης, που ενίοτε προσλαμβάνει χαοτικό χαρακτήρα, ενώ σε κάποιες περιπτώσεις χρησιμοποιούνται υλικά κακής ποιότητας.

Τέτοιες καταστροφές καταγράφονται κατά κανόνα την περίοδο των βροχών, κάτι που ίσχυσε και σε αυτή την περίπτωση–στην Αμπιτζάν καταγράφτηκαν ισχυρές βροχοπτώσεις την περασμένη εβδομάδα.

Μετά τον εντοπισμό άλλων τεσσάρων πτωμάτων στα συντρίμμια του ακινήτου, ο απολογισμός, που δεν είναι ακόμη οριστικός, έγινε βαρύτερος, φθάνοντας τους οκτώ «αποβιώσαντες», σημείωσε το Πυροσβεστικό Σώμα, διευκρινίζοντας πως η επιχείρηση έρευνας και απομάκρυνσης των χαλασμάτων συνεχιζόταν.

🔴🇨🇮 [EFFONDREMENT D’IMMEUBLE À KOUMASSI ] Les opérations de recherche se poursuivent à Koumassi Soweto après l’effondrement d’un immeuble survenu ce samedi 23 mai 2026. 🔴 Le bilan provisoire fait état de 08 victimes décédées extraites des décombres. Les équipes du GSPM,… pic.twitter.com/nF0lbC4BBd — Le Media 100Filtre (@lemedia100filtr) May 24, 2026

Σύμφωνα με το υπουργείο Αστικής Ανάπτυξης, το ακίνητο υπό κατασκευή κατέρρευσε εξαιτίας εργασιών χύτευσης σκυροδέματος στο επίπεδο του πέμπτου ορόφου, που σε συνδυασμό με την ισχυρή βροχόπτωση τις ώρες που προηγήθηκαν μείωσαν σε κρίσιμο βαθμό τη στατική επάρκειά του.

Το υπουργείο τόνισε πως τα έργα εκτελούνταν «χωρίς οικοδομική άδεια» και πρόσθεσε ότι κινήθηκαν ποινικές διαδικασίες ώστε να «αποδοθούν ευθύνες».

Το 2023, καταρρεύσεις κτιρίων στοίχισαν τη ζωή κάπου είκοσι ανθρώπων στην Αμπιτζάν, ωθώντας τις αρχές να υιοθετήσουν σειρά μέτρων για να γίνει πιο αυστηρός ο έλεγχος των κατασκευών.

Προχθές Σάββατο ο υπουργός Αστικής Ανάπτυξης Μουσά Σανογκό, που μετέβη επιτόπου, τόνισε πως γίνονται «μεγάλες προσπάθειες» για τον πληρέστερο πολεοδομικό έλεγχο.

Πηγές: ΑΜΠΕ, AFP